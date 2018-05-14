Не садите тую всуе

Ландшафтный дизайнер Хабаровского Горзеленстроя Алена Луценко о том, как правильно озеленить балкон и двор в наших климатических условиях:

Водопад на стене

Цветы на балкон можно выставить в горшках, если у вас есть подоконник. Или устроить их в специальных поддонах, а также лотках на перилах. Но тут сразу надо иметь в виду две вещи. Все конструкции должны быть хорошо закреплены, и вода с поддонов не должна капать вниз соседям на голову, когда вы поливаете растения. Что лучше всего посадить? Если у вас просторный балкон, можно увить его лианой, посадив в кадке, к примеру, девичий виноград. Он будет плестись, с каждым годом становясь все гуще, создавая тень. Но посадить его нужно в горшок с большим комом земли. Если вы опасаетесь, что виноград не переживет холодную зиму, утеплите горшок, в котором растет лиана, пенопластом. Так больше шансов, что он выживет. Иногда можно видеть, как виноград, посаженный у дома, поднимается вверх по балконам на первый, второй и следующие этажи. Но явление это, к сожалению, редкое.

У нас почему-то нет культуры украшения балконов. Хотя лето в Хабаровске позволяет это делать. Поэтому, когда я вижу красивые кашпо на балконах и лоджиях, я всегда про себя это отмечаю. Это ведь не только часть вашей квартиры, но и кусочек интерьера улицы. Яркие красные цветы поднимают настроение.

Самые распространенные цветы, которые радуют своими бутонами с мая по сентябрь, — петуния. Кому-то покажется, что цветок уж слишком распространенный. Но петуний сейчас столько самых разных видов и расцветок, что с их помощью можно создавать самые неожиданные композиции. Хорошо к обычным добавить ампельные, то есть ниспадающие каскадом сорта. Можно посмотреть декоративную дихонду серебристого цвета, которая подобно водопаду будет литься со стены вашего балкона или лоджии. Если вы человек мастеровой и с фантазией, можно изготовить необычные конструкции в виде сундука с множеством вставленных в специальные отверстия цветов. Получится настенный ковер. Еще один неприхотливый балконный цветок — настурция. В последнее время вновь стала модной и популярной всем известная герань. Ее можно поставить в горшках или собрать букетом в кадке. Яркое пятно вам обеспечено на все лето. Понятно, что за геранью, как и всеми другими цветами, надо ухаживать. В начале весны ее лучше черенковать. Ростки опустить в воду, а когда они дадут корешки, высадить их одного размера, не давая цветам вытягиваться. Чем чаще вы будете прищипывать верхушки, тем пышнее окажется цветок. Комнатные кашпо, как правило, небольшие по размеру, земля там быстро пересыхает, поэтому ее надо часто поливать. И, конечно, подкармливать. В этом году весна ранняя, цветы уже можно устраивать на балконах.

Держите спирею в форме

А как облагородить в городе свою придомовую территорию? Я бы советовала за основу устройства пространства вдоль дома взять небольшие деревья и кустарники.

Цветы отцвели и их нет, а кустарники остаются. Даже глубокой осенью и зимой они дают графику и объем. Это может быть войлочная вишня или сирень, их можно формировать по своему усмотрению. Для подстрижки очень хорош дерен, он бывает красного цвета, лимонного, зеленого. Можно высадить его в изгороди или как одиночное растение. Красив пузыреплодник, хороша ирга с фиолетово-сизыми стволами, из нее делают целые аллеи.

Все кустарники лучше смотрятся, если их держать в форме — шаром, шпалерой, конусом. Удивительно пластична лиственница, стригите ее, как хотите. Специалисты советуют присмотреться к фруктовым деревьям, тем же абрикосам, грушам, яблоням. Даже не ради плодов. Кстати, чтобы понять, что вам нравится, можно сходить на дендрологическую экскурсию, скажем, на набережную, в парк Муравьева-Амурского. Там великое множество кустарников — от сакуры до множества спирей.

Не садите тую всуе

В последнее время в Хабаровске садят тую. Везут ее издалека, платят большие деньги, укрывают на зиму со всеми предосторожностями, но она все равно погибает. Весной деревья надо обязательно поливать теплой водой до того, как сойдет снег, чтобы корни начали впитывать влагу, пока земля не растаяла. Ветви горят, потому что хвоя испаряет влагу, а брать ее неоткуда. Но даже если учесть эти особенности, это не гарантирует результат. Вся работа, как правило, пропадает всуе.

А когда разберетесь с кустарниками, высаживайте цветы. Хорошо, если вы придумаете для своего протяженного цветника идею, тогда станет понятно, как его выстраивать. Можно устроить палисадник своего детства, или выбрать моноцветник — подобрать все цветы белого, желтого, голубого или красного цвета. Тогда идея обрастет характерными деталями. Чтобы ваш цветник выглядел стильно, не надо пытаться посадить туда все, что растет у вас на даче. Хорошо смотрятся цветы одного вида большим пучком. Привезли ту же ромашку, соберите ее всю вместе, получится куст. Очень эффектно! И обязательно соблюдайте плановость. Самые высокие растения садим у стены дома, потом — пониже, и у тротуара — совсем маленькие. Я не против экспериментов, но во всем должен быть смыл.