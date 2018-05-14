Заставьте мозг работать: 17 упражнений, которые помогут думать много и эффективно

Прокачивать мозг не так уж сложно, главное — регулярность. Если вам регулярно «на ум совсем ничего не приходит», пора задуматься об упражнениях не только для бицепса и пресса. Недостаточно быть просто креативным от природы, над этой способностью нужно постоянно трудиться, пишет бизнесмен, создатель Digital Press Николя Коул в своем блоге на Medium.com. Он перечисляет 17 способов по борьбе с творческим кризисом, которые помогут найти идею, даже если кажется, что уже ничего не спасет. Эти методы нужно регулярно менять, тогда мозг будет проще держать в тонусе.

Говорят, в самом начале писательской карьеры Джоан Роулинг записывала свои идеи для книг о Гарри Поттере на бумажных салфетках. Неизвестно, правда это или нет, но это замечательное упражнение для поиска новых и значимых идей. Представляете, как неудобно писать на салфетках? Поэтому все, что вы записываете таким образом, становится особенным. Сходите в кофейню, закажите чашку кофе и попробуйте.

2. Каждый день пишите по 10 идей

Это отличное упражнение для тренировки креативности. Каждый день записывайте на лист бумаги по 10 интересных идей. Не думайте о том, сколько времени или денег уйдет на их воплощение в жизнь. Даже если они нереалистичны, все равно позвольте себе пофантазировать. Вы удивитесь, но уже через несколько дней вас будут переполнять новые идеи и мысли.

3. Записывайте нереалистичные идеи

Если на очередном собрании всех попросят записать лучшие идеи, а вам ничего не придет в голову, попробуйте идти от обратного: запишите все, что «вряд ли сработает».

Это забавно, но иногда именно такие, казалось бы, нереалистичные идеи приводят к очевидному и гениальному решению.

4. Пишите недоминирующей рукой

Этому упражнению Николя Коул обучился в колледже на лекциях по поэзии.

Чтобы подчеркнуть важность минимализма, студентов попросили записывать стихотворения левой рукой. Все начали писать дольше и неряшливее, чем обычно и подсознательно стали отказывался от лишних слов, чтобы побыстрее добраться к сути. Что получилось? Николя написал очень краткое, но провокационное стихотворение. Это может сработать и с вами.

5. Рисуйте свои идеи

Даже если из вас плохой художник, все равно старайтесь заменять слова на символы. Чем бы вы ни занимались, попробуйте нарисовать свою идею, а не записать ее. Слова для описания потом найдутся сами.

6. Положитесь на свою память

Вместо того, чтобы записывать все свои мысли в блокноте, попробуйте удержать их в памяти. Вскоре вы поймете, что незначительные вещи забываются, в голове остается только важное. Кроме того, станет легче кратко и понятно формулировать идеи, иначе вы не сможете их запомнить. Только после такого «мозгового фильтра» записывайте идеи на бумагу.

7. Произносите идеи вслух

Произнесите свою идею вслух. Порой тишина может работать против вас. Услышьте свою мысль, почувствуйте ее. Поиграйте и поработайте с ней, используйте свой голос как инструмент.

8. Выходите на улицу с ручкой

Просто с ручкой, без блокнота. Если вам на ум придет замечательная идея, запишите ее на руке. Дело в том, что когда блокнот при нас, мы начинаем думать, что вынуждены записывать туда все, что приходит на ум. Однако когда у вас с собой только ручка, а лист бумаги — это ваша рука, вы станете тщательнее сортировать и отбирать мысли.

9. Проводите «штурм идей»

На больших совещаниях попробуйте иногда проводить «штурм идей». Один человек должен встать в центре зала и записывать на доске идеи, которые предлагают коллеги. Через 15 минут обведите лучшие из них, а затем начинайте их развивать. Обсуждайте с коллегами, как воплотить эти замыслы в жизнь.

10. Читайте

Этот совет очень часто недооценивают, несмотря на его простоту. Многие пытаются мыслить творчески в вакууме. Они сидят одни в комнате и стучат карандашом по столу в ожидании вдохновения. Это так не работает.

Начните читать все, что связано с задачей: тематические исследования, обзоры того, что уже сделано другими людьми, историю проблемы, которую намереваетесь решить. Просто читайте, и ответ найдется сам.

11. Отдыхайте от гаджетов

Этот совет соблюдают очень редко, поскольку это сложное испытание. Но результаты стоят того.

Когда вы в очередной раз будете испытывать творческие муки, попробуйте выключить телефон и спрятать его в шкаф, не открывайте ноутбук. Проведите весь день без гаджетов, и каждый раз, когда вам будет скучно, открывайте книгу или отправляйтесь на прогулку в парк. Уже вечером вы увидите, что мозг начал работать активнее.

12. Размышляйте вслух перед аудиторией

У всех есть друг, с которым можно поговорить практически обо всем. Используйте такого человека как ресурс. Если вы не можете придумать идею, пригласите его к себе домой, посадите его на диван и скажите: «Мне просто нужно подумать об этом вслух. Давай я тебе объясню, о чем думаю, а ты дашь какие-то комментарии». Вместе вы быстро найдете ответ на волнующий вопрос.

13. Используйте социальные сети для фидбека

Именно для этого созданы социальные сети — для общения. Вместо того, чтобы месяцами сидеть над блокнотом в творческих муках в поисках «идеальной идеи», просто начните делиться своими мыслями в социальных сетях и посмотрите, что скажут люди. Рассказывайте о своих идеях другим и обращайте внимание на их замечания.

14. Просыпайтесь рано утром

Это довольно сложный, но очень эффективный метод. Если каждый день вы просыпаетесь в шесть или семь утра, ставьте будильник на три или четыре утра, когда еще темно, и начинайте свой день. Считается, что при таких радикальных мерах мозг начинает работать по-другому, человека посещает вдохновение.

15. Создайте что-то в совершенно другом формате

Николя Коул часто прибегает к этому упражнению: он берет то, что написал на бумаге, и старается выразить это через музыку (фортепиано, песня). Это помогает формулировать мысли кратко и узнавать о том, какие эмоции лежат в основе вашей работы. Музыка — это тоже язык.

16. Оформите идею в виде письма

Если вы не можете понять, как сказать что-то словами, попробуйте оформить свою идею в виде письма. Подумайте: как выглядит ваш адресат? Сколько ему лет? Что он хотел бы услышать? Представьте, что вы говорите только с ним. Так вы сможете сформулировать свои мысли.

17. Ключ в регулярности

Главный секрет креативного брейншторминга — регулярность. Делайте одно из упражнений каждый день, несмотря ни на что, и все получится.

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