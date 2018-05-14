Интимная лексика на Руси: никаких запретов

Не было никаких табу и в отношении лексики. Наши предки называли всё своими именами, да еще и проявляли в этом деле большую выдумку. Помимо широко известных матерных слов и их производных славяне употребляли и более иносказательные выражения для называния мужских и женских половых органов и самого соития.

«Заниматься любовью» у славян означало: «еться», «пежиться», «тетериться». В Московских диалектах была версия «тараканиться». Производить над кем-то действия полового характера — «ярить» (от имени Ярило), «дрюкать», «еть».

Мужской половой орган назывался тоже по-разному: «елдак» (варианты — «елдык», «елда»), «конец», «хрен», «уд» (от слова «уд» произошло понятие «удовольствие»). Также в старинных славянских лечебниках (своеобразные «методички» для практикующих знахарей) член назывался «лихарь», «фирс», «мехирь».

Головку полового органа русичи называли «плешью» или «плюшкой», пах — «стегном», мужские яички — «шулятами» или «ядрами». Семенная жидкость в тех же славянских лечебниках именовалась «плотом». Столь же колоритные названия существовали и для женских половых органов. [С-BLOCK]

Наружные половые органы женщины носили давно забытое название «луно» (или «луна»). Его можно встретить в древних славянских заговорах. Половые губы назывались «затворами», а влагалище — «мясными вратами».

О внутреннем устройстве женщин простые русичи не особо задумывались. Знахари же и повитухи были в курсе, что женщина вынашивает ребенка в некоем особом месте, которое они называли «матица», «золотник», «нутро» или «дна» (матка).

И общим для обоих полов было название еще одной части тела, которая привлекала немало внимания, — это «гузно» или «гузнышко» (то же, что и ягодицы). Так что помимо обсценной лексики у наших предков был целый пласт более скромных, но не менее колоритных выражений.