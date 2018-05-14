Конкурс «Королевы бизнеса» в Костроме перешел экватор

Участницы конкурса «Королевы бизнеса», в ходе которого костромских предпринимательниц учат лучшие федеральные эксперты, перешли экватор, узнал KOSTROMA.TODAY. 12 мая они прошли ровно половину пути.

С чего все начиналось

В конкурсе «Королевы бизнеса» принимают участие 20 костромских бизнес-леди. У всех разный возраст, характер, опыт и бизнес. С самого начала участницы показали себя. Огонек в их глазах говорил о том, что девушкам хочется попробовать что-то новое и проявить свои лучшие качества.

С первого дня бизнес-леди буквально влюбились друг в друга. Организаторы говорят, что это один из самых дружных потоков.

Королевская семья

Старт проекту был дан 18 апреля. С тех пор участницы настолько сплотились, что организаторы называют их королевской семьей. Девушки постоянно общаются, советуются, делятся друг с другом новыми идеями. Они помогают друг другу и не зациклены только на себе.

Первый обучающий модуль — «Женское предназначение» от Натальи Мироненковой. Это была лекция о взаимоотношениях мужчины и женщины, а также о бизнесе, который они ведут.

Участницы говорят, что рассказ эксперта буквально перевернул их сознание с ног на голову и вдохновил на новые идеи.

Переосмысление

Дальше королев ждали модули «Личный бренд», «Дизайн мышления», «Бизнес моделирование», «Командообразование» и другие.

Еще один обучающий проект — коллаборация. Его суть заключалась в том, что девушек делили на двойки и тройки, чтобы они смогли обсудить друг с другом свой бизнес, определить плюсы и минусы, высказать новые предложения.

Война и лошади

Конкурс не покидает участниц ни на минуту и, кроме полезных знаний, дарит им новые эмоции. Например, участницы уже побывали в конном клубе — покатались на грациозных лошадях и провели красочную фотосессию.

«Я не смогу стрелять в людей», — сказала одна из королев накануне второго испытания. «Дайте мне ружье, я неуютно чувствую себя без оружия», — сказала другая после первого боя. Речь идет о страйкболе. Королевы, несмотря на свою внешнюю хрупкость, отчаянно сражались за победу. В итоге команда-победительница выиграла сертификат на штурмовой альпинизм. Поэтому в следующий раз девушки почувствуют себя настоящими спецназовцами.

Предварительные итоги

Позади у королев большая часть тематических модулей и множество положительных эмоций, а также огромные планы на будущее. Во время конкурса несколько участниц уже придумали новые проекты и продолжают совершенствовать свой имеющийся бизнес. Они настолько прониклись новыми идеями и подружились друг с другом, что намечается что-то невероятное. Но пока это хранится в секрете.