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Кейт Бланшетт в образе райской птицы, Кристен Стюарт и Сальма Хайек на вечере в Каннах
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Кейт Бланшетт в образе райской птицы, Кристен Стюарт и Сальма Хайек на вечере в Каннах 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Импровизированные «женские марши» в рамках 71-го международного Каннского кинофестиваля продолжаются: вслед за акцией протеста в поддержку женщин в киноиндустрии звездные гости собрались на ужине в честь ежегодной премии Kering Women In Motion, на которой в этом году чествовали режиссера и сценариста Пэтти Дженкинс.
Выразить свою солидарность и поздравить виновницу торжества в этот вечер собрались члены жюри кинофестиваля Кристен Стюарт и Леа Сейду вместе с его председательницей Кейт Бланшетт, и к ним присоединилась Сальма Хайек с супругом Франсуа-Анри Пино. Для мероприятия 49-летняя Бланшетт выбрала экзотическое платье, чей объемный узор напоминал оперение райской птицы — с нетерпением ждем новых модных экспериментов актрисы на красной дорожке.
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