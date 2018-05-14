Кейт Бланшетт в образе райской птицы, Кристен Стюарт и Сальма Хайек на вечере в Каннах 

Импровизированные «женские марши» в рамках 71-го международного Каннского кинофестиваля продолжаются: вслед за акцией протеста в поддержку женщин в киноиндустрии звездные гости собрались на ужине в честь ежегодной премии Kering Women In Motion, на которой в этом году чествовали режиссера и сценариста Пэтти Дженкинс.
Выразить свою солидарность и поздравить виновницу торжества в этот вечер собрались члены жюри кинофестиваля Кристен Стюарт и Леа Сейду вместе с его председательницей Кейт Бланшетт, и к ним присоединилась Сальма Хайек с супругом Франсуа-Анри Пино. Для мероприятия 49-летняя Бланшетт выбрала экзотическое платье, чей объемный узор напоминал оперение райской птицы — с нетерпением ждем новых модных экспериментов актрисы на красной дорожке.