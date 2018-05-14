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Супер-маму выберут в Вологде
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Супер-маму выберут в Вологде 

Вологда.рф 32 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Больше полусотни вологодских мам сражаются за победу в «профессиональном» конкурсе. 15 мая в Вологде состоится финал конкурса «СуперМама-2018».
Организаторы и участницы уверены, что современная мама должна быть не только хорошей матерью, женой и хозяйкой, но и иметь свои увлечения и хобби. В рамках конкурса девушки попробовали себя в различных танцевальных направлениях: занимались йогой, учились делать красивый макияж, постигали азы семейной психологии.
15 мая на сцену Городского дворца культуры выйдут 62 конкурсантки — претендентки на звание «СуперМама-2018». В международный День семьи состоится финальное шоу проекта. Зрителей ждут финальные выступления участниц, зажигательная Зумба мам и детей, чувственная бачата, драйвовый спортивный номер на прыгающих ботинках «Kangoo Jumps», театральная зарисовка, вокальные солономера, дефиле в стильных нарядах от магазинов дизайнерской одежды. Финальный вечер стартует в 18 часов по адресу Ленина, 17. Фото: vk.com/supermamavologda
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