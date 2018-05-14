Кардашьян вышла в свет в «коптыцах» и слишком тесных лосинах

Звезде, кажется, все равно, как она выглядит.

Фирменный стиль Ким Кардашьян становится все смелее. Велосипедки и лосины — самая любимая часть ее гардероба. И девушку совсем не волнует, как выглядят в этом ее весьма пышные формы. На днях звезда реалити решила прогуляться по Нью-Йорку в серебристых лосинах, которые были настолько малы ей, что буквально врезались в тело. В итоге все прохожие могли полюбоваться нависающим над поясом животиком Кардашьян.

А ведь совсем недавно она рассказывала про экспресс-метод: как похудеть всего за четыре дня. Правила разгрузочных дней от Ким просты: нельзя брать в рот ничего, что нельзя… выпить! А вот жидкости можно потреблять в неограниченном количестве. Причем, это не только вода и чай. Вы можете спокойно есть супы, пить свежевыжатые соки и смузи.

«Конечно, питаться так все время нельзя. Но за четыре подобных дня организм скажет вам только спасибо», — поделилась Ким. Но, видимо, результата хватило тоже всего лишь на несколько дней. Тем не менее, Кардашьян все же не стесняется разгуливать в обтягивающих вещах.

Кстати, наряд она дополнила остроносыми копытцами-сабо. Да уж, с обувью звездной красотке тоже стоит быть поаккуратнее. Недавно она показала в своем Instagram «туфли Золушки». Правда, на хрустальные башмачки эта странная пластиковая обувь мало была похожа. Тем не менее, думается, скоро мы увидим Ким в чем-то подобном на одной из светских вечеринок. Интересно, при этом ее наряд будет тоже прозрачным?

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

12 Май 2018 в 7:41 PDT Судя по любви Карадашьян к обнаженным фото и «голым» образам — вполне может быть. Ведь даже на встречу выпускников звезда смело отправилась в одной белой рубашке. Хорошо еще, что та прикрыла ее выдающиеся ягодицы. А вот грудь звезды можно было рассмотреть во всех деталях: нижнее белье Ким в принципе не жалует. Самые откровенные ее образы — в нашей галерее.

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