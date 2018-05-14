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Волгоградцы круглосуточно ищут пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка»
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Волгоградцы круглосуточно ищут пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» 

v1.ru 18 минут назад
Фото: v1.ru
Пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка», не вернувшуюся домой после утренней прогулки, ищут на улице Раздольная в Дзержинском районе Волгограда.
— Женщина-продавец из небольшого магазинчика сказала, что видела маму. Она даже смогла описать, во что она была одета, — рассказала дочь пропавшей Марты Серебряковой Мария. — Этой версии я верю на 99,9%. На Ангарском мама работала в музыкальной школе.
Пока волонтеры прочесывают чердаки и подвалы, родные 61-летней Марты Серебряковой дежурят на остановке Раздольная.
— Сегодня ночью в поселке Ангарском маму искали мой брат с женой. В 4 утра мы собрали друзей, которые смогли пройтись по дворам, — уточняет Мария. — Нам обещали показать камеры наблюдения «Центрального кладбища» — с Хорошева на Ангарский мама всегда ходила именно этой дорогой. Возможно, благодаря этим записям мы узнаем что-то новое.
Марта Серебрякова пропала в пятницу, 11 мая. Бывший концертмейстер ансамбля «Улыбка» вышла на утреннюю прогулку, оставив дома документы, сотовый телефон и кошелек. Родные волгоградки в тот же день написали заявление в полицию и начали поиски. По словам зятя Марты Серебряковой, она не страдала провалами в памяти и до этого никогда не уходила из дома.
Всех, кто видел бесследно исчезнувшую пенсионерку, просят позвонить в полицию или по телефону: 8-927-254-28-49 (дочь Мария).
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