Волгоградцы круглосуточно ищут пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка»

Пропавшего концертмейстера ансамбля «Улыбка», не вернувшуюся домой после утренней прогулки, ищут на улице Раздольная в Дзержинском районе Волгограда.

— Женщина-продавец из небольшого магазинчика сказала, что видела маму. Она даже смогла описать, во что она была одета, — рассказала дочь пропавшей Марты Серебряковой Мария. — Этой версии я верю на 99,9%. На Ангарском мама работала в музыкальной школе.

Пока волонтеры прочесывают чердаки и подвалы, родные 61-летней Марты Серебряковой дежурят на остановке Раздольная.

— Сегодня ночью в поселке Ангарском маму искали мой брат с женой. В 4 утра мы собрали друзей, которые смогли пройтись по дворам, — уточняет Мария. — Нам обещали показать камеры наблюдения «Центрального кладбища» — с Хорошева на Ангарский мама всегда ходила именно этой дорогой. Возможно, благодаря этим записям мы узнаем что-то новое.

Марта Серебрякова пропала в пятницу, 11 мая. Бывший концертмейстер ансамбля «Улыбка» вышла на утреннюю прогулку, оставив дома документы, сотовый телефон и кошелек. Родные волгоградки в тот же день написали заявление в полицию и начали поиски. По словам зятя Марты Серебряковой, она не страдала провалами в памяти и до этого никогда не уходила из дома.

Всех, кто видел бесследно исчезнувшую пенсионерку, просят позвонить в полицию или по телефону: 8-927-254-28-49 (дочь Мария).