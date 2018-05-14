Ещё
Потеряла голову от любви: в Сызрани спасатели успокаивали озверевшую кошку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потеряла голову от любви: в Сызрани спасатели успокаивали озверевшую кошку 

63.ru 15 минут назад
Фото: 63.ru
В Сызрани сотрудники аварийно-спасательной службы отработали вызов в одном из домов на проспекте 50 лет Октября днем 12 мая.
— В квартире живет семья их двух человек. У супругов есть кошка. Видимо, у нее началось весеннее обострение, и она требовала себе «кавалера». Чтобы обратить к себе внимание хозяев, кошка постоянно мяукала, — рассказали в пресс-службе мэрии Сызрани.
В субботу женщина пошла в гости к подруге, у которой живет кот. После возвращения домашняя любимица почувствовала запах «мужчины» и не смогла себя сдержать. Внезапно она стала очень агрессивной и стала нападать на хозяев. Женщина спряталась от кошки в ванной, а ее муж — в одной из комнат.
Сотрудники экстренной службы успокоили разбушевавшееся животное и освободили ее хозяев из домашнего плена.
63.ru: последние новости
«У нее было идеально всё»: что рассказали знакомые о женщине, покончившей с собой в Волгаре «Нарисуйте мне портрет ребенка по УЗИ»: что еще просят изобразить самарцы в шаржах «Нас доводили до слез»: визажист из Тольятти борется за миллион рублей в шоу «Мейкаперы»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников59
Лобода продемонстрировала налитую грудь1
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд24
Не узнать: как выглядели звезды в юности
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение