Потеряла голову от любви: в Сызрани спасатели успокаивали озверевшую кошку

В Сызрани сотрудники аварийно-спасательной службы отработали вызов в одном из домов на проспекте 50 лет Октября днем 12 мая.

— В квартире живет семья их двух человек. У супругов есть кошка. Видимо, у нее началось весеннее обострение, и она требовала себе «кавалера». Чтобы обратить к себе внимание хозяев, кошка постоянно мяукала, — рассказали в пресс-службе мэрии Сызрани.

В субботу женщина пошла в гости к подруге, у которой живет кот. После возвращения домашняя любимица почувствовала запах «мужчины» и не смогла себя сдержать. Внезапно она стала очень агрессивной и стала нападать на хозяев. Женщина спряталась от кошки в ванной, а ее муж — в одной из комнат.

Сотрудники экстренной службы успокоили разбушевавшееся животное и освободили ее хозяев из домашнего плена.