Птичник Тимирязевской академии пополнился 34 индюшатами

Птичник РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева пополнился двумя породами индеек — тихорецкой и северо-кавказской. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В учебно-производственном птичнике Тимирязевской академии уже много лет живут куры, гуси, утки, перепела, фазаны, индейки и мясные голуби. На днях пернатое семейство пополнилось двумя новыми породами индеек — тихорецкой и северо-кавказской. Индюшатам всего неделя от роду, и они нуждаются в особой заботе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, разведением этих птиц в Тимирязевской академии занялись с учетом требований рынка: многие птицефабрики сегодня производят мясо индеек, которое пользуется большим спросом у потребителей из-за своих диетических свойств. Кроме того, в птичнике студенты и аспиранты Тимирязевской академии проводят научно-исследовательские работы, изучая особенности разведения и содержания домашней птицы.

«На племенном заводе закупили партию яиц, из них вывелось 34 индюшонка. Некоторые из них были совсем слабенькими, возникали опасения по поводу их здоровья. Малышей решили подкормить сушеными личинками мухи черной львинки. И вот вам результат — птенцы сразу же окрепли», — приводятся в сообщении слова магистрантки факультета зоотехнии и биологии Татьяны Азовсковой.

Отмечается, что кормовая добавка — инновационная разработка Т. Азовсковой. Сейчас добавка успешно испытывается на индюшатах. Через несколько недель птенцов переселят в просторный вольер на свежий воздух.

«Первый месяц жизни будем выращивать этих птенцов исключительно на натуральной пище — вареных яйцах, комбикорме и сушеных личинках, без применения антибиотиков. Таким образом, мы получим экологически чистый продукт», — приводятся в сообщении слова кандидата сельскохозяйственных наук, заведующего учебно-производственным птичником Алексея Комарчева.