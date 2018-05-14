Медленный убийца: смертельно опасные вещи в вашем доме

Дом многим кажется самым безопасным на Земле местом, но это ощущение — всего лишь иллюзия. На самом деле, именно в квартире нас поджидает масса серьезных опасностей, большинство из которых мы просто не замечаем. Это может быть еще более неприятным для тех, у кого есть дети, чей организм гораздо легче поддается всякой заразе. И хотя мы не можем контролировать все, что происходит под крышей «самого безопасного в мире места», важно понимать, какие предметы нужно убрать из своей жизни раз и навсегда.

Постельное белье

Если бы увидели свою постель под микроскопом, то пришли бы в настоящий ужас. В наволочках и простынях живут сотни миллионов микроскопических постельных клещей — эти создания вызывают аллергическую реакцию и негативно влияют на нервную систему. Избавиться от них очень непросто: придется менять белье минимум раз в три дня и стирать его при температуре выше 60 градусов.

Освежитель воздуха

Даже если вы пользуетесь освежителем воздуха редко, он все равно вреден. В состав большинства таких средств входят этиленгликоль и терпены, способные буквально разрушить ваши легкие изнутри.

Пластиковые бутылки

Сейчас становится популярно заказывать воду домой в больших кулерных емкостях. Делать так не стоит, да и вообще пить из пластиковых бутылок не нужно. Дело в том, что в них очень высока концентрация канцерогенного вещества бисфенола А — во многих странах его уже запретили, но в России производители выпускают бутылки по прежней технологии.

Матрас

Чаще всего матрасы (недорогие диваны тоже) пропитывают специальным антивоспламенителем, в качестве которого выступают полибромированные дифениловые эфиры. ВОЗ давно выступает за полное запрещение этих средств, косвенно виновных в мужском бесплодии, но эффективной замены им пока нет.

Удлинитель

Он тоже наверняка у вас есть. Полезная штуковина, из-за которой каждый год происходит несколько тысяч пожаров — и это только в нашей стране.

Линолеум

Линолеум можно встретить везде: самое дешевое и самое популярное в нашей стране напольное покрытие есть и в квартирах, и в офисах. Лучше всего отказаться от него вовсе: линолеум содержит ксилол, толуол и прочие токсичные смолы, часто приводящие к тяжелым нервным расстройствам.

Виниловые обои

Многие видят в виниловых обоях сплошные плюсы: легко клеить, легко мыть и выглядят здорово. А вот о том, что поливинилхлорид вызывает серьезные проблемы с печенью, почками и легкими почти никто не знает и это плохо.