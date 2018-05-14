Камчатские ученые создали более 30 видов пищевой продукции с добавлением водорослей

Сотрудники Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) создали более 30 видов пищевой продукции с добавлением полезных водорослей, ее планируется запустить в промышленное производство, сообщила ТАСС в понедельник директор Центра научного образования научных и инновационных проектов КамчатГТУ Нина Клочкова.

Многие из водорослей, которые встречаются на Камчатке, уникальны, среди них циматера, алярия, а спектр ламинарий гораздо шире, чем во Владивостоке и на Сахалине. В частности, в получаемом из водорослей геле остается все полезное, что есть в растениях, — витамины, гормоны, микроэлементы, ферменты, альгиновые кислоты и фукоиданы (полисахариды). Альгинаты — непревзойденные радиопротекторы и детоксикаторы, которые выводят из организма человека тяжелые металлы и благотворно влияют на все системы организма. Фукоидан — известное антивирусное и антираковое средство.

«Мы собрали биологический материал в акватории Камчатки, после чего начали его исследовать и анализировать. На основе водорослей мы получили гели, крупку, муку, которые добавляли в различную пищевую продукцию — от макаронных до мясных изделий — всего более 30 видов. Сейчас нам необходимо получить сертификацию на наиболее простую в изготовлении продукцию, после чего наладить ее промышленное производство и переход к приготовлению более сложной продукции», — рассказала Клочкова.

Первоначально в университете начали изготавливать макаронные и хлебобулочные изделия, сублимированные супы, приправы, фарш с добавлением крупки из водорослей. С помощью этих же добавок изготовили желе. Устойчивые гели из водорослей выносят высокую температурную заморозку и дефростацию, тогда как желатин и крахмал такими свойствами не обладают. Если включить в состав продукции коллоидные гели, то можно замораживать и размораживать мясо, рыбу без потери их качеств.

Сейчас ученые заняты детальной отработкой технологии. Для этого необходимо выбрать сырье для каждого продукта, стадию зрелости растения, когда оно накапливает свои максимально полезные свойства. Затем необходимо пройти сертификацию для наиболее простой в производстве продукции (например, макаронных изделий). После этого ученые перейдут на более сложное производство.

В вузе решается вопрос, каким образом университет будет налаживать сбыт. Один вариант предполагает передачу ингредиентов промышленным производителям. В качестве другого рассматривается производство на своих площадях совместно с пищевыми компаниями.