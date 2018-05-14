В Беларуси заключено 66 215 семейных союзов в 2017 году

Как известно, статистика претендует на глобальную компетенцию. Во всяком случае, по ее данным, которые приводит БЕЛТА, в минувшем году в Беларуси было заключено 66 215 семейных союзов. При этом интернациональных союзов совсем немного — всего 7%, и большинство из них заключено с гражданами стран СНГ. Зато население Беларуси уверенно и прочно занимает второе место в мире по числу разводов, уступая пальму первенства разве что партнерам по Союзному государству.

С другой стороны, стремление к созданию семьи у молодых белорусов сравнительно пропорциональное. Из общего количества вступивших в брак мужчин впервые зарегистрировали брак 70,9%, среди женщин — 69,6%. Правда, для остальных заключенные союзы уже не были первыми.

Стали постепенно меняться и мировоззренческие ориентиры молодежи. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что ежегодно увеличивается возраст людей, вступающих в брак. У невест в прошлом году средний возраст достиг 25,8 года, а у мужчин — 27,9 года.

Впрочем, любви все возрасты покорны. Вот и в минувшем году чаще стали справлять брачные торжества возрастные группы после 60 лет. Узами брака себя связали 757 пожилых пар. Еще восемь лет назад, согласно статистике, эта цифра не достигала и 600.

К позитивной тенденции специалисты относят и тот факт, что в зарегистрированном браке в республике были рождены 86,8% детей, в то время как в 2010 году их было только 80,4%.

Социальная забота государства о материнстве тоже влияет на позитивные результаты, судя по официальным данным Белстата. Начиная с 2007 года, уже более 100 тысяч женщин обрели радость материнства. В прошлом году в Беларуси на свет появилось чуть более 102,5 тысяч малышей, из них 41,2 тысяч (40,2%) — первенцы. А значит, увеличивается доля вторых (с 36,1% в 2010 году до 39,5%), третьих и последующих детей (с 11,6% до 20,3%).

Кроме того, в 2017 году более чем у тысячи жительниц РБ родились двойни. Средний возраст матерей при рождении ребенка составил 29,2 года, в том числе в городской местности — 29,5 года, в сельской — 28 лет.

И еще один факт демографического прогресса. Все больше женщин в возрасте 40-44 лет решаются стать матерями. У этой возрастной группы в 2017 году родилось около 2,3 тысяч детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.