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Как ухаживать сейчас за йоштой, чтобы не опадали цветки и было много ягод?
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Как ухаживать сейчас за йоштой, чтобы не опадали цветки и было много ягод? 

7dach.ru 1 час назад
Добрый день всем дачникам! Подскажите, пожалуйста, как ухаживать сейчас за йоштой, чтобы не опадали цветки и было много ягод? Вроде растение неприхотливое, но каждый год большинство цветков опадает и урожай измеряем кружкой! Спасибо.
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