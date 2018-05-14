Как ухаживать сейчас за йоштой, чтобы не опадали цветки и было много ягод?

Добрый день всем дачникам! Подскажите, пожалуйста, как ухаживать сейчас за йоштой, чтобы не опадали цветки и было много ягод? Вроде растение неприхотливое, но каждый год большинство цветков опадает и урожай измеряем кружкой! Спасибо.