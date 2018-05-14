Кто ест листья клубники?

И снова здравствуйте! И снова я со своей клубникой. Только вроде разобрались с желтеющими листьями, как на другой грядке обнаружилась новая проблема. Подскажите, кто её ест? И как с ним или с ними бороться? Но больше всего меня поражает то, что клубника, вылезшая за пределы грядки и растущая в густой траве, ничем не болеет и никто её не объедает, в чем тут секрет, может кто в курсе? Я начинаю уже склоняется к тому, может не нужно с ней носиться, пустить все на самотек, пусть травой зарастает… Донецкая обл.