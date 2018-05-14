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Кто ест листья клубники?
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Кто ест листья клубники? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
И снова здравствуйте! И снова я со своей клубникой. Только вроде разобрались с желтеющими листьями, как на другой грядке обнаружилась новая проблема. Подскажите, кто её ест? И как с ним или с ними бороться? Но больше всего меня поражает то, что клубника, вылезшая за пределы грядки и растущая в густой траве, ничем не болеет и никто её не объедает, в чем тут секрет, может кто в курсе? Я начинаю уже склоняется к тому, может не нужно с ней носиться, пустить все на самотек, пусть травой зарастает… Донецкая обл.
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