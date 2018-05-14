«Теперь вас будет спасать самосострадание». Какие перемены помогут жить после 30-летия

Время «на четвертом десятке» — это окончательный переход во взрослую жизнь, с принятием всех ее проблем и несправедливостей. Лучшего времени для приобретения полезных привычек, кажется, не найти. Время после 30-летия идеально подходит для того, чтобы окончательно расстаться с вредными привычками и заложить фундамент здоровья, личного и профессионального успеха. О том, что важно сделать со своей жизнью до 40, a лучше до 35 лет, пишет Businessinsider.

1. Бросьте курить

Если вы еще не бросили курить, самое время это сделать. Конечно, организму уже нанесен немалый урон, но в ваших силах перестать «добивать» его. Исследования показывают: риск смертности от сердечных заболеваний на 90% ниже у тех, кто прекратил курить до 40-летия.

2. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время

Конечно, в выходной день хочется лежать в постели как можно дольше, но лучше этого все же не делать. Биологические часы сбить очень легко, в итоге после пары дней «отсыпа» вы начнете сильнее уставать, жизненный тонус ослабнет.

Чтобы избежать нарушений цикла сна, старайтесь соблюдать режим семь дней в неделю.

3. Регулярно занимайтесь спортом

О пользе физнагрузок знают все и заниматься спортом, конечно, нужно и до 30 лет. Но после 35 лет люди начинают терять мышечную массу, поэтому занятия спортом в это время особенно важны.

Важно найти тот вид спорта, который доставляет вам удовольствие, только так вы сможете превратить занятия в регулярные.

4. Ведите дневник

Вести дневник будет очень сложно для человека, который привык все держать внутри себя. Но, фиксируя мысли и переживания на бумаге, вы сможете лучше справиться со стрессовыми ситуациями, какими бы они ни были. К тому же спустя несколько лет или месяцев перечитать записи будет очень интересно.

5. Начните откладывать деньги

Вам кажется, что старость еще очень неблизко, но чем раньше вы начнете откладывать, тем больше сможете накопить. Чем раньше вы начнете развивать в себе привычку откладывать деньги, тем большее спасибо скажете самому себе три десятилетия спустя.

6. Начните воплощать свою мечту

Не откладывайте мечты и цели на потом. Подумайте, чего именно вы хотите сейчас: купить дом, завести детей, написать книгу? Выбирайте цель и приступайте к ее осуществлению. Представьте, что вы могли бы сделать в течение года, чтобы все задуманное исполнилось, составьте план и начните действовать.

7. Учитесь радоваться тому, что у вас есть

Когда вы довольны тем, что имеете, жизнь кажется счастливее, с этим на 100% согласны психологи. Как считают специалисты, благодарность увеличивает ощущение счастья и сокращает негативные эмоции. Поэтому так важно помнить о том, за что мы благодарны жизни. Некоторые ведут дневник благодарности, возможно, поможет он и вам.

8. Перестаньте думать, что вы должны угодить всем

Не тратьте время и силы на поддержание отношений с теми, кто вас не ценит. Быть хорошим для всех невозможно.

Это вовсе не означает, что нужно становиться отшельником. Может быть, стоит просто сократить количество друзей в соцсетях и проводить больше времени с теми, кто делает вас счастливым.

9. Перестаньте сравнивать себя с другими

Добиться чего-то при постоянной оглядке на других очень сложно. Перестаньте корить себя и сравнивать свои успехи с чужими. Лучше подумайте, чего вы хотите достичь и что для этого нужно сделать.

10. Простите себя за свои ошибки

Ошибаются совершенно все. Не стоит зацикливаться на прошлых неудачах, из них нужно извлекать уроки, отпускать и двигаться дальше. Как считают психологи, самосострадание (способность прощать себя и учиться на своих ошибках) — это ключ к успеху. Не забывайте, что слабости можно преодолеть, и старайтесь не совершать прежних ошибок в дальнейшем.

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