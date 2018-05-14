Очаровательная телеведущая задрала юбку и поймала паука в прямом эфире

Известная румынская телеведущая начала раздеваться в прямом эфире. Виной всему оказался маленький паучок, каким-то образом добравшийся до нижнего белья девушки.

Иллинка Виндичи вряд ли ожидала, что ее передача пройдет так необычно. Она ведет весьма популярную программу «Браво, у вас есть стиль!» — за обнаженной звездой наблюдали сотни тысяч человек. С трудом балансируя на высоких каблуках, Иллинка попыталась выйти из-под объективов камер. На помощь девушке бросился один из участников.

Надо отдать должно храброй ведущей. Разобравшись с проблемой, она вернулась к зрителям и продолжила шоу, как ни в чем не бывало.