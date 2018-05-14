10 полезных вещей для плавания от Алиэкспресс

Сделать процесс плавания более комфортным и приятным позволят самые различные аксессуары и приспособления. Одни из них предназначены для пляжного отдыха и, к примеру, снорклинга, другие же будет полезны и в бассейне. Почти все заказывать из Китая гораздо выгоднее, поэтому даже если вы пока лишь планируете отдых на морском побережье — самое время начать к нему готовиться.

Очки для плавания

Будь то бассейн или же море, очки для плавания — аксессуар просто незаменимый. И дело не только в совершенно иных ощущениях от процесса, но и в удобстве, ведь многие модели имеют специальные линзы, которым не страшны перепады температуры, влажности и давления. На Алиэкспресс качественные очки можно купить по цене от 580 рублей.

Маска для снорклинга

Для плавания в открытой воде и относительно небольшой глубине отлично подойдут полноразмерные маски. Вода в них не проникает даже при полном погружении, за что отвечает специальный клапан в трубке. Этот вариант будет хорош как для ребенка, который только учится плавать, так и для взрослого. Для покупки доступны разные размеры и цвета, цены — от 1 350 рублей.

Обувь для пляжа

Любителям плавания и пробежек обязательно стоит приобрести специальную неопреновую обувь. Она совершенно неощутима на ногах, хорошо пропускает воздух и при этом отлично защищает от камней и прочих предметов, которые могут быть скрыты в песке. С ней не придется думать о том, где же оставить сланцы при желании искупаться. Обойдутся такие универсальные ботинки для прогулок и плавания в 720 рублей.

Зажим для носа

Если комфортному погружению мешает попадание воды в нос, то помогут специальные зажимы. За счет мягкого силикона они совершенно неощутимы при использовании. Поставляются такие аксессуары в небольших прозрачных кейсах для удобного хранения и транспортировки. С доставкой они обойдутся примерно в 220 рублей. Это отличный вариант для тех, кто от простого плавания уже переходит к нырянию на глубину.

Надувной круг

Надувные круги для плавания уже давно перестали быть круглыми — сейчас это может быть практически любая фигура самого различного размера. На Алиэкспресс большой популярностью пользуются надувные плавательные единороги. Стоят такие от 760 рублей для детей и от 2 000 для взрослых. Последние выполнены в виде необычного матраса и могут подойти даже для плавания вдвоем.

Гидрокостюм

Любителям дайвинга или же плавания в холодной воде обязательно пригодится практичный влагонепроницаемый костюм. Варианты с толщиной неопрена 2 мм и для женщин, и для мужчин обойдутся примерно в 3 000 рублей. Главное при такой покупке — правильно подобрать размер по описанию товара.

Перепонки для рук Для лучшего отталкивания в воде многие уже давно используют специальные перепонки, надеваемые на пальцы. Вещь предельно простая, но при этом довольно эффективная для дальних заплывов и плавания в водоемах с течением. Стоят такие всего лишь 100 рублей за пару. Размеры доступны разные.

Ласты

Это куда более известное приспособление для плавания, которое необходимо всем любителям ныряния на глубину. Качественные гибкие ласты с мягкой пяткой для детей и взрослых можно купить по цене от 1 700 рублей и выше в зависимости от размеров.

Влагонепроницаемый чехол

Чтобы получить качественное фото под водой, совсем не обязательно покупать специальный влагозащищенный смартфон, достаточно будет и герметичного кейса. Такой аксессуар подойдет не только для гаджетов, но и для ключей, документов, денег и многих других вещей. Обойдется этот кейс для плавания всего в 130 рублей.

Надувной матрас

С надувным матрасом для плавания загорать можно прямо на поверхности воды. Отличный вариант для совместной покупки — матрасы в виде кусочков пиццы, которые можно сложить в одну большую окружность и связать между собой. При размере 180 х 130 см они выдерживают до 100 кг. Предусмотрены специальные отверстия для стаканчиков и бутылок, что сделает ваш отдых максимально комфортным. Цена — 2 450 рублей.