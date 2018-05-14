Как в весенний лес зайти и клеща не «поймать»

Старая берёза на месте хутора

Каждую весну все мы ждём с нетерпением, уж слишком затяжные у нас холода. Соскучившись по настоящему лесу, по старым знакомым тропкам, горожане внедряются в весенние заросли.

Тут их поджидают… Ещё снег не успевает сойти, а областные новости сообщают о нападении клещей в городских парках, скверах, на кладбищах, а сейчас уже и за оградами школ и детских садов. Вот и я отметилась в этом сезоне, поймав 29 апреля боррелиозного клеща за нашим участком. Упавшую прошлогоднюю траву собирала, там эта трава очень богатая. А мульчирование, как известно, — это образ жизни!

Везти на тачке не захотела, перекидала руками через забор… Впился «кровосос» в ребро, ошибся, но, видно, кровь ему моя не понравилась, даже в размерах не изменился.

За участком бегают ничейные собаки, кошки, полно грызунов, всегда на их пути будут клещи.

Страховка у меня была, так что вытащили его в травмопункте в областном центре удачно, отправили на анализ. А дальше — лечение…

В общем, виновата я и только я. Обычно в начале мая (а, бывает, и в конце апреля) несколько дней мы посвящаем прогулкам в лес — на весну посмотреть и грибы пособирать. Строчки появляются на бывших вырубках.

Вот так прячутся от солнца

Сказать, что вкусные, — это ничего не сказать. Но самый деликатес — строчки сушеные, в прошлом году впервые посушила, получилось совсем чуть-чуть. Попробовали мы их только месяц назад. Только теперь стало понятно, почему они деликатесом являются. Слегка напоминают белые, но аромат более нежный.

строчки сушатся в электросушилке

Сухие, они сильно уменьшаются в размерах

В этом году в нашем районе природа отпустила строчкам только 4 или 5 дней. Наступили жаркие дни, строчки пропали. Вот мы и посвятили 3 дня лесным прогулкам, отложив все остальные дела. Побывали в лесу 7-го, 8-го и 10-го мая.

вырубка, на пне мой нож вместо коробка

Растут строчки только на местах костров, пожарищах, всегда в чистых и нехоженых местах… Раньше место вырубки деревьев обязывали очищать, затем сжигать кучи оставщихся веток, коры, совсем непригодных деревьев. Здесь места лёжки и лосей и кабанов, следов пребывания их предостаточно.

Не поймать здесь клеща — надо сильно стараться!

Вырубка зарастает

Все эти молодые осинки и поросль ольхи обкусаны лосями на уровне снежного зимнего покрова. Лосей много, соответственно, клещей тоже. Перед выходом из дома обработали одежду средством «Дэта».

Два разных средства от клещей.

Я делаю фото, ищет грибы грибник.

Волчеягодник цветёт. Красив, но ядовит весь — с головы до пят селезёночник цветёт

Бузина черная

Рябина обыкновенная раскрывает листья

Кстати, именно такие листья у нас сушили раньше для зимних травяных чаев. Собирали их в это время вместе с распустившимися почками лесной малины. Уже высушенные, их добавляли к другим сборам. Лоси обкусали и маленькие рябинки, в результате сплошные кусты рябины высотой не больше 1,5 м.

Строчок

Местами заросли слишком густые

Та же вырубка

Летом сюда не войдёшь, стеной будут сплошные заросли. А метрах в 300-х ещё одна вырубка, она нам тоже знакома.

Выходим и осматриваем одежду. Клещей на ней не видим. И идём туда краем леса.

Лишайник на ели Черника у пня еще не выпустила листья

Все же лес никогда равнодушным не оставит никого.

Весна в лесу

Листья брусники всегда зелёные

Чертополох во всей красе

Красный красавец, не узнать, кто это Кострище быстро зарастает малиной

Вырубка залечивает раны третий год.

А мы выходим к велосипедам, стоящим у леса, до дома нам 4 км. Нахожу клеща, ползающего странными кругами по куртке мужа, снимаю его в пакет. Дома на салфетку нанесла ещё немного «Дэты» (1 раз нажала). Видимо, клещу стало плохо, он стал откидываться назад.

клещ на салфетке

Его вместе с салфеткой отправила в закрытый пакет для «закрепления» успеха. Через 30 минут состоялся вынос «тела» из пакета. Значит, средство Дэта — эффективное, только необходимо им правильно пользоваться. Обрабатывать одежду лучше не дома, а перед входом в лес. На следующий день поехали уже в другие места, подальше, поинтереснее.

Охотничьи места

Это я, а позади когда-то была деоевня

Упавшая прошлогодняя трава — тоже место обитания клещей.

Можно сколько угодно любоваться красотой скромных весенних пейзажей, но помнить об этом необходимо.

Спускаемся к лесной речке

Слева видны сосенки, которые я когда-то начала формировать — прищипывать. Сначала обломили пушистую макушку у одной, а в прошлом году и у второй. Внизу овраг, который сейчас на удивление можно легко преодолеть. Сухо!

Под дорогой труба, когда-то здесь было оживлённо, гудели трактора

Слева в трубу текут две речушки, справа вытекает одна.

Бежит себе по лесу!

Лесная речка

Хохлатки среди ольхи на высоком берегу

Поднимаемся из оврага

Едем вдоль берега лесной речки.

Разные оттенки зелени — а салатовый цвет даёт сныть.

молодая поросль сныти ярко салатовая

На холме другой лес Нам надо подняться вверх

Левее лесочка на холме большая вырубка.

Прежде чем войти туда, надо обработать одежду, а также использовать хлопушку, чтобы зверей распугать. Здесь же оставим велосипеды.

Небольшой взрывчик

На вырубке

Лес Прекрасный нарост на берёзе — кап.

Из него в умелых руках получаются сказочные изделия.

"Узелок" из березового капа

Или поскромней:

ещё изделие из капа

А разве пень не красив в таком головной уборе?!

Кислица цветёт

Хохлатка в тени деревьев

В лесу мы одни

Вот так и растут строчки

Как передать аромат леса весной? Наверное, каждая травинка, каждый молодой листок источает свой запах, всё сливается в один. Уже нет запаха прелой листвы, всё свежо. Трели мелких птиц в одном хоре, и кукушка, да не одна, а три кукуют на высоких деревьях по краю вырубки. Это самцы кукушки соревнуются между собой.

Вырубка

Это место вырубали два года назад.

Ненужное свалили в овраг

а здесь бросили

Сосенка чудом осталась жива

Пока рассматривала сосну, муж нашёл след медведя — задняя лапа.

Я прошла и не заметила.

След мишки

Что-то после этого мы «дуэтом» захотели выйти из леса. Около велосипедов осмотрели одежду. Такого улова клещей я ещё не видела — 15 штук на нас двоих.

Были и такие мелкие, что разглядеть их просто трудно. Часть из них, 8 штук, везу в пакете домой.

Возвращаемся домой

В лесной речке решили руки помыть

Дома посадила клещей в два разных пакета, в те же пакеты поместила салфетки, смоченные разными средствами:

Два средства от клещей

Пакеты плотно закрыла.

Самые крупные клещи в обоих пакетах прожили 3 часа.

Мелочь «отошла» через час.

результат эксперимента

Описание средства от клещей

Средство «Элен» я приобрела ещё осенью прошлого года, но пользоваться им не пришлось, так как были «Дэта» и «Москитол», их надо было использовать. Теперь знаю, что это тоже эффективное средство. Но оно скорее отпугивает насекомых, вот «Дэта» обладает парализующим действием, наносится на одежду.

Именно «Дэту» используют активно любители туристических походов. 10 мая мы в третий, последний раз прогулялись в весенний лес. Строчки уже исчезали, нашли штук пять. Зато я насобирала почек дикой малины с молодыми побегами. Если есть возможность заготовить для домашнего травяного чая этот чудесный природный дар, сделайте обязательно.

Заросли малины

Заготавливать надо всю почку вместе с парой листочков. Ферментировать не надо, сохнет сырьё быстро. Вот такой вид у высушенных почек. Они ароматны, даже пахнут кислинкой, но при заваривании в термосе обладают запахом шиповника. Настой имеет золотисто-оранжевый цвет.

Скажу ещё, что при всём уважении к любителям иван-чая, не сравню вкус чая из малиновых почек с кипрейным.

сушёные почки малины

Одновременно с побегами малины у нас собирают молодые макушки рябины обыкновенной, на вырубках и малина и рябина одновременно выпускают первые листья. Листья рябины я ещё не пробовала сушить. Помимо малины собрала почки сосны для сушки,

почки и шишки сосны

а также немного шишек для варенья. Сосновые почки сушат и применяют для лечения и профилактики простудных заболеваний.

Идеальный сбор — почки покрыты смолой. Но допустимы и такие. Главное, чтобы на срезе они были зелёные.

Побеги-почки сосны

Шишки сосны

Эти шишки совсем молоденькие, до 1 см, допустимо собирать и более длинные, до 3 см, главное, чтобы они были мягкие… После сбора даров леса осмотрели одежду, нашёлся один клещ, медленно двигавшийся по брюкам супруга (а одежду мы вновь обработали «Дэтой»).

Я его сфотографировала.

клещ

Но спрятать в пакет не успела, он отвалился и упал в траву… А дома я обнаружила ещё одного, прицепившегося к моей льняной сумке.

Сумку-то я не побрызгала.

Моя льняная сумка-футляр для фотоаппарата

Вспомнив совет терапевта о том, что клещи не любят резких запахов парфюмерии, решила провести эксперимент. Из пяти пузырьков мужа выбрала тот, в котором много налито.

Мужской выбор

Клещ в пакете на салфетке

Смерть наступила спустя 2 часа от «Алана Грея».

Клещ не двигается

Когда в школьные годы мы ходили в походы, то всегда брали с собой чеснок. Перед тем, как зайти в лес, съедали зубчик чеснока с хлебом. Считалось, что клещи не любят запах чеснока. И сейчас туристы пользуются этим приёмом. Но клещ нынче пошёл хитрый! Поэтому лучшее средство от него — страховка и химический препарат. Кстати, перед второй прогулкой я зубчик чеснока съела, клещей сняли много)). Я была осмеяна.

«Дэта» — надёжный, возможно, есть ещё какие либо. Лучше проверять самим. Если на участке водятся ежи, то они, являясь разносчиками клещей, несут в себе опасность. Использование мульчи — прекрасный вариант удобрения почвы, улучшения её состава, — тоже источник появления клещей на огороде. Хорошо зарекомендовал себя биопрепарат «Фитоверм». Надо опрыскивать грядки, короба, газон, места травостоя раствором «Фитоверма» из расчета 50-70 мл на 10 л воды (для флакона 0,2%) или 15 мл (для 1%). «Фитоверм» лучше работает при температуре 18 градусов и выше. При наличии милых созданий — ежей — обработку надо повторять через неделю. Совершая прогулки в лес, надо взять за правило каждые 15-20 минут осматривать свою одежду: капюшон, карманы, складки, швы. Это же правило надо использовать на участке. Враг коварен!

О страховке… Очень удобная вещь. Только при выборе страховщика надо обращать внимание на условия, которые должны быть прописаны в договоре. Обращайте внимание, какие и сколько анализов можно сделать за одно обращение. В данном случае — 4 исследования. Есть варианты, когда только на наличие двух или одного возбудителя. Спрашивайте у агента обо всём подробно.

Полис страхования

Обратите внимание, в каких медучреждениях вас примут по этой страховке. Был случай в прошлом году, когда «Альфа-страхование» отправило меня на другой конец города (а единственный мост, связывающий город, ремонтировался. Он до сих пор ремонтируется!). В результате я поменяла страховую компанию на «Росгосстрах» . А в нашем древнем Судиславле аптека работает только с «Росгосстрахом»!

Иммуноглобулин мне выдали только потому, что это полис «Росгосстраха». Кроме того, не пытайтесь вытаскивать кровососа самостоятельно, нанесёте ему увечья, и страховая компания откажется выполнять свои обязательства. Главное — постарайтесь при обнаружении клеща не тянуть время, у вас есть 72 часа, чтобы сдать его на анализ, получить ответ, попасть к терапевту, начать лечение. Если удалось всё же снять клеща самостоятельно, то следует поместить его в баночку, контейнер, капсулу с крышкой. Посадить его надо на влажную салфетку, ватный диск (совсем небольшого размера). Хранить клеща можно в таком виде в холодильнике на обычной полке. Мне довелось хранить сутки до сдачи «кровососа» в лабораторию.

И это я говорю сейчас, когда прошла все этапы, опоздав вовремя сделать всё это.

Желаю всем спокойных прогулок по лесу!