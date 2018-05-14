Пес купил печеньки в магазине и расплатился листьями

Умный пес из Колумбии научился покупать любимые печенья, расплачиваясь листьями, сообщает Daily Mail.

Черный лабрадор живет на территории учебного заведения в городе Монтеррей, сотрудники которого его приютили. Иногда собаку подкармливали студенты, покупая ему печенье в местном магазине. Некоторое время понаблюдав за ними, пес решил покупать их сам.

По словам продавцов, как-то раз он зашел в магазин, держа в зубах лист, и попросил печенья. Работники магазина приняли такую оплату и дали ему желаемое. С тех пор лабрадор каждый день приходит в магазин за лакомством и всегда «платит».

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