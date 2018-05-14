Ещё
Пес купил печеньки в магазине и расплатился листьями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пес купил печеньки в магазине и расплатился листьями 

Мир24 2 часа назад
Умный пес из Колумбии научился покупать любимые печенья, расплачиваясь листьями, сообщает Daily Mail.
Черный лабрадор живет на территории учебного заведения в городе Монтеррей, сотрудники которого его приютили. Иногда собаку подкармливали студенты, покупая ему печенье в местном магазине. Некоторое время понаблюдав за ними, пес решил покупать их сам.
По словам продавцов, как-то раз он зашел в магазин, держа в зубах лист, и попросил печенья. Работники магазина приняли такую оплату и дали ему желаемое. С тех пор лабрадор каждый день приходит в магазин за лакомством и всегда «платит».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Родился в рубашке: как узнавали о беременности и рожали в старину «Когда начиналась бомбежка, вставать уже не было сил...» «Люби меня»: какой была любовь на войне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детская задача поставила интернет в тупик11
Лобода продемонстрировала налитую грудь11
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы6
Узнайте, насколько вы плохой человек7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников67
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение