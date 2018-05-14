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В московском зоопарке у пары кошачьих лемуров пополнение
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В московском зоопарке у пары кошачьих лемуров пополнение 

Управа района Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, столичном зоосаде появились на свет два детеныша кошачьего лемура.
В зоопарке Москвы появились на свет детеныши кошачьего лемура. У двух малышей общий отец — самец по кличке Барс. Он также родился в столичном зоопарке. А мамы — Мира и Бэлла были привезены в 2016 году из Новосибирска по Европейской программе по сохранению популяции кошачьих лемуров в неволе. Новорожденные детеныши также станут участниками этой программы и, возможно, в будущем внесут свой вклад в создание популяций в других зоопарках.
Новорожденным чуть больше месяца, весят они не больше 90 гр., развиваются они хорошо. Первое время, родившиеся детеныши сидели на спинах своих мам, размахивая длинными пушистыми хвостами и озираясь по сторонам. Но с каждым новым днем подрастающие малыши становятся все более любопытными, внимательно наблюдают за происходящим. И хотя детеныши по-прежнему большую часть времени проводят с мамами, они уже не прочь пересесть на спину к другим старшим сородичам. Кормят кошачьих лемуров разнообразно. В их меню входят всевозможные фрукты и овощи, перепелиные яйца, орехи, отварное мясо. Также животным дают специальные минеральные добавки. Но больше всего они любят брокколи и сельдерей.
Кошачьи лемуры значатся в международной Красной книге как вид, близкий к угрозе исчезновения. При этом Международный союз охраны природы определяет этот вид, как находящийся под угрозой исчезновения. В естественных условиях эти животные обитают исключительно на Мадагаскаре.
Фото взято: http://goodnewsanimal.ru/Stiles/99/344/333/dizzi-4.jpg
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