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Собчак поделилась откровенным фото с Виторганом
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Собчак поделилась откровенным фото с Виторганом 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда политических и светских хроник, 36-летняя Ксения Собчак, активно делится с подписчиками своего «Инстаграма» мыслями, чувствами и историями — как из публичной, так и из личной жизни.
«French kiss with spanish touch! (пер. с англ. «Французский поцелуй с испанским оттенком», — прим. WomanHit.ru.) Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:)» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она фото с мужем Максимом Виторганом, сделанное подругой на территории автономного сообщества в центре Испании под названием Кастилия-Ла-Манча.
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