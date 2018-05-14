Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая

На этой неделе свои дни рождения отмечают Тельцы. Как правило, этим людям много дано от рождения — и своим потенциалом они пользуются на сто процентов. Если есть хотя бы один шанс добиться своего, то будьте уверены: они им воспользуются.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Начнется неделя хорошо, а вот во второй половине возможны неприятности, связанные с чужой неискренностью. Вы можете получить информацию, которая откроет глаза на чью-то непорядочность или обман. Лучше обойтись сейчас без разборок, недоброжелатели могут обернуть ситуацию против вас.

Отношения

Начало недели благоприятно для новых знакомств и тесного общения со старыми друзьями. Те, кто пережил недавно ссору с любимым человеком, найдут способ помириться и вернуть в отношения гармонию. Ищущие любви Овны могут завязать роман во время пикника или поездки за город. Скорее всего, симпатия проснется к уже знакомому человеку.

Здоровье

В выходные не стоит смешивать алкоголь с посещением сауны или бани. Иначе возможны неприятности со здоровьем.

Покупки

Благоприятными будут покупки, связанные с искусством. Купите билеты в театр, сходите в музей или на выставку. Коллекционеры могут пополнить свое собрание картин или других предметов творчества.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

На этой неделе главные мысли Тельцов будут вращаться вокруг денег. Возможно, что в понедельник или вторник вы найдете дополнительный источник финансов. Это может быть как премия от работодателя, так и государственные льготы или компенсации.

Отношения

Финансы же могут расстроить ваши отношения с друзьями. Совместный бизнес или взятые в долг и вовремя не отданные деньги приведут к недоразумениям. Будьте осторожнее в высказываниях, чтобы не развить конфликт. В отношениях с любимым человеком будет царить гармония, если вы не станете поднимать вопрос о том, кто больше приносит в семью.

Здоровье

Удачное время для отдыха в спокойной обстановке — например, в санатории.

Покупки

Выходные могут омрачиться столкновением с представителями закона. Возможно, вам придется заплатить существенный штраф за нарушенные правила.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Интуиция Близнецов в начале недели усилится. Вы будете легко предугадывать события и поступки других людей. В это время хорошо заниматься планированием. В конце рабочей недели возможны трудности во взаимоотношениях с руководством или при устройстве на новую работу. Не будьте излишне настойчивы, возможно, вы не знаете всей ситуации.

Отношения

Эта неделя хорошо подходит для встреч с друзьями и активного общения по интернету. Виртуальное знакомство, завязавшееся сейчас, в дальнейшем может перейти в реальную дружбу.

Здоровье

Не слишком удачный момент для косметических процедур и пластической операции. Подумайте о том, что вы и так достаточно хороши, чтобы рисковать здоровьем.

Покупки

Сейчас можно купить велосипед, ролики или другой летний транспорт.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Ракам следует действовать более скрытно. Поменьше рассказывайте о своих планах и замыслах тем, кому вовсе не обязательно о них знать. Это поможет вам сохранить лицо в случае неудачи и не отдать никому свои заслуги в случае победы. Кроме того, сейчас вам будет проще понять скрытые мотивы окружающих. Воспользуйтесь этим.

Отношения

Ваша проницательность поможет выстроить гармоничные отношения с теми, с кем раньше не удавалось найти взаимопонимание. Вы сможете найти общий язык с родителями своего избранника или с его друзьями. В отношениях с любимым человеком будут царить любовь и нежность, обязательно сходите на свидание, даже если вы вместе уже не первый десяток лет.

Здоровье

Неприятности вашему здоровью сейчас не угрожают, однако это не повод вести рискованный образ жизни, злоупотреблять алкоголем или нарушать свой режим. Если вы не позаботитесь о себе сейчас, то в дальнейшем организм обязательно даст сбой.

Покупки

Вторая половина недели не подходит для путешествий, особенно в другие страны. Есть риск попасть в неприятную историю, стать жертвой мошенников или карманных воришек.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Начинать новые проекты и решать амбициозные задачи Львам лучше всего в начале недели. В это время вы сможете найти единомышленников и продвинуться далеко вперед.

Отношения

Неделя прекрасно подходит для флирта. Сейчас вы сможете завести новые отношения, добиться уважения от окружающих и произвести впечатление на представителей противоположного пола. Семейным Львам следует быть более осторожными — открытый мессенджер или переписка в социальных сетях могут вызвать конфликт с партнером.

Здоровье

Вторая половина недели может быть травматичной. В особенности будьте осторожны при обращении с химическими веществами — возможны ожоги.

Покупки

Выходные не подходят для финансовых операций. В особенности избегайте приобретать что-либо в кредит, это может быть опасным для вашего финансового положения.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Рабочая неделя у Дев начнется с приятных событий. Скорее всего, вас ждут позитивные изменения в карьере: повышение в должности или зарплате, премия или похвала руководства. Вторая половина недели не подходит для заключения договоров.

Отношения

Нежелание пойти навстречу любимому человеку может привести к конфликту ближе к выходным. Не пытайтесь настоять на своей точке зрения, лучше прислушайтесь к доводам партнера. Возможно, если вы остынете, то поймете его правоту. Ищущие легких романов Девы могут найти их на вечеринке, организованной вашими приятелями.

Здоровье

Понедельник и вторник лучше всего подходят для борьбы с вредными привычками. В эти дни вы можете не только побороть свою тягу к алкоголю или сигаретам, но и справиться с перееданием или интернет-зависимостью. Подумайте, что именно вам мешает жить.

Покупки

Избегайте необдуманных трат. Совсем скоро перед вами появится очень хорошая перспектива, которая потребует от вас весомых средств. Например, вам предложат переехать в другой город, вам понадобятся деньги на обустройство на новом месте.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Будьте внимательны к потребностям своих коллег или деловых партнеров. В особенности в первой половине недели. Этот совет наиболее важен для тех, кому приходится руководить другими людьми: ваше отношение к ним во многом повлияет на успех общего дела. Для студентов сейчас удачный период. Вступительные и итоговые экзамены пройдут успешно.

Отношения

Очень благоприятный период для тех, кто уже давно состоит в отношениях. Сейчас вы сможете вернуть в них гармонию, заново влюбиться в своего партнера, открыть новые перспективы для вашего союза. Возможны кардинальные перемены к лучшему.

Здоровье

Ваше самочувствие может ухудшиться к концу недели. Не злоупотребляйте медикаментами, в особенности теми, которые вам не выписал врач. Скорее всего, можно будет обойтись народными средствами.

Покупки

Вероятны траты, связанные с хозяйством и обустройством быта. Сейчас можно организовать масштабную покупку бытовой химии, домашнего текстиля, посуды и других мелочей, постоянно необходимых дома.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Скорпионам следует заняться разгребанием долгов и наведением порядка в делах. Скорее всего, вы и сами знаете, что у вас накопилось много невыполненных поручений и не очень интересных задач, которые все-таки нужно решить. Наберитесь мужества и справьтесь с ними.

Отношения

Отношения с любимым человеком рискуют испортиться ближе к концу недели. Всему виной — непредсказуемое поведение вашей второй половинки. Запаситесь попкорном, терпением и лаской — чтобы не принимать близко к сердцу не всегда адекватные поступки партнера. Помните, ваша любовь может даже в самый трудный момент сотворить чудо.

Здоровье

Звезды советуют Скорпионам максимально очистить пространство вокруг себя. Избавьтесь от старых ненужных вещей, перестаньте общаться с людьми, которые приносят вам только негативные эмоции. Именно так вы сможете улучшить свое самочувствие.

Покупки

Сейчас ваша главная задача — не накупить лишнего. Ходите в магазин с четким планом и не заходите в бутики «просто посмотреть», чтобы не очнуться на кассе с охапкой незапланированных вещей.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Спокойный продуктивный период в работе без особых взлетов и падений. Сейчас вы можете перевести дух, взглянуть на свои перспективы и обдумать планы на будущее.

Отношения

Личная жизнь будет радовать Стрельцов с самого начала недели. Ваш партнер будет демонстрировать понимание и поддержку. Те, кто был в ссоре с любимым человеком, смогут помириться с ним в понедельник или вторник. Не исключены подарки от любимого. А вот с родителями отношения будут не складываться, в особенности трудный период начнется с четверга.

Здоровье

Будьте осторожны во время домашних хлопот в выходные. Вероятны травмы: вы можете обжечься, повредить руку во время готовки или мелкого ремонта.

Покупки

Стрельцам стоит заглянуть в автосалон. Если задумали покупку автомобиля, то лучше приобрести новую машину.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Козерогам стоит смириться с тем фактом, что конец недели будет не слишком удачным для поездок и общения с людьми. По возможности не планируйте на это время командировки или деловые встречи — в лучшем случае они пройдут без результата.

Отношения

Отношения с близкими членами семьи и супругом будут хорошими. Вместе вы сможете заняться домашними делами или совершить крупную покупку. А вот недавние возлюбленные или дальние родственники могут вас разочаровать. Не доверяйте им слишком многое.

Здоровье

Начало недели будет благоприятным для лечения и профилактики. В понедельник можно начинать курс лечения хронического заболевания или упражнения в спортивном зале. Плавание и физические нагрузки хорошо скажутся на вашем самочувствии.

Покупки

Не стоит сейчас приобретать недвижимость, особенно в ипотеку. Условия могут оказаться невыгодными или через какое-то время ваше финансовое положение изменится — и вы не сможете выполнять свои обязательства.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Водолеи на этой неделе будут рассеянными, что может сказаться на качестве работы и вызвать негатив со стороны клиентов или начальства. Будьте особенно внимательны и сконцентрируйтесь на чем-то одном, не пытайтесь выполнить сразу несколько дел.

Отношения

Начало недели окажется весьма романтичным. Влюбленных Водолеев будут ждать приятные события, свидания в это время пройдут очень удачно. Не жалейте денег и сил для того, чтобы порадовать своего партнера. Ваши старания будут вознаграждены.

Здоровье

Звезды не рекомендуют Водолеям активные виды спорта на этой неделе. Вероятность травм повышена.

Покупки

Начало недели будет благоприятным для посещения концертов и театра. Во второй половине недели лучше не тратить деньги на развлечения и покупку подарков. Есть риск потратить слишком много денег зря.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Для Рыб наступает тот прекрасный период, когда работа приносит не только деньги, но и большое удовольствие. Сейчас вы сможете многого добиться, укрепить свой авторитет и получить действительно интересные задачи.

Отношения

В отношениях с близкими людьми в целом все благополучно, однако ближе к выходным может оказаться, что вы знали не всю правду о своем любимом человеке. Может раскрыться какая-то важная информация. Избегайте обсуждения острых вопросов — они могут привести к конфликту.

Здоровье

На этой неделе Рыбам не грозят серьезные недомогания. Типичные представители знака будут полны сил и энергии.

Покупки

Сейчас можно заняться благоустройством своего дома. Начать закупку стройматериалов для ремонта, мебели или других дорогих предметов. Не стремитесь покупать все сразу, если у вас нет средств. Действуйте постепенно.