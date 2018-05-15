Выход есть всегда. Мама с четырьмя детьми не впала в панику, узнав о раке

Пермячка Светлана Алексеева — мама-одиночка с четырьмя детьми. Трудностей и без того хватает, а в августе 2017 года к ним прибавился страшный диагноз. Врачи выявили у женщины онкологию. Такой поворот мог бы многих погрузить в депрессию, но только не Светлану.

Корреспондент «АиФ-Прикамье побывал в гостях у женщины с непростой судьбой. Светлана работала водителем и грузового автомобиля, и автобуса, а онкологический диагноз не помешал ей открыть своё дело и выиграть всероссийский конкурс. О том, как не сдаваться и идти к поставленным целям, несмотря ни на что, — в материале „АиФ-Прикамье“.

Из школы — на завод

Светлана — худенькая женщина в эффектной длинной юбке жёлтого цвета, с бритой головой, смеющимися глазами и ослепительной улыбкой. Она встретила на улице, провела в дом и предложила тапочки. Маленькая кухня, коридор, комната, небольшое рабочее помещение с огромным столом. Под ним на полке аккуратными стопками разложена детская одежда, на столешнице — ворох заготовок из ткани.

»Это я шапки шью на продажу», — поясняет Светлана, выворачивая одну из них. Рядом, на диване, аккуратными рядами сложены сумки с надписями: «Мама может». В углу — высокий стеллаж, заполненный папками с документами, журналами и книгами, в соседнем помещении — большой стол с промышленной швейной машиной. На стене висят фотографии, с которых смотрит совсем другая Светлана — брюнетка с роскошными длинными волосами, похожая на нынешнюю только улыбкой.

Светлана улыбается всегда, отвечая даже на неудобные вопросы. Она из поколения нынешних сорокалетних, которым выпало ощутить все прелести эпохи перестройки. В 1990 году, когда оканчивала школу, о том, чтобы поступать в вуз, даже не думала. Папа тогда работал тренером в бюджетной спортшколе, а мама — на заводе имени Дзержинского, и обоим месяцами не платили зарплату. Так что после школы Светлана устроилась на телефонный завод, где платили стабильно, и это помогло большой семье выжить в 90-е.

Потом она вышла замуж и родила сына. Даже когда он был маленьким и требовал много внимания, Светлана старалась успевать научиться чему-то новому: на курсах освоила швейное дело, а водить автомобиль стало одним из её любимых занятий, а позже и профессией.

Счастливый брак Светланы продлился всего несколько лет. Любимый муж умер. Женщина искренне надеялась найти такого же надёжного мужчину, но не складывалось. В итоге решила, что рассчитывать нужно только на себя.

Сейчас у Светланы дочь и трое сыновей. Старшему, Илье, 24 года. Он недавно женился, работает и полностью самостоятелен. 17-летняя Маша учится в строительном техникуме, 12-летний Владислав в школе. Ещё есть двухлетний Вячеслав.

Из-за руля — к машинке

Много лет женщина работала водителем-экспедитором на «Газели», по всему Пермскому краю развозила продукты в магазины. А потом села за руль и пассажирского автобуса. Оттуда пришлось уволиться за несколько месяцев до рождения младшего ребёнка, потому что лёгкой работы в транспортной компании для неё не было. Тогда Светлана всерьёз задумалась об открытии своего дела.

«У нас же интересно устроен рынок труда. Когда тебе 25 лет, в работе отказывают, потому что у тебя нет опыта, а после 35 — потому что ты уже якобы старая и у тебя маленькие дети. Я сходила в Центр занятости на консультацию, и в тот момент для меня не было ни подходящих вакансий, ни курсов, после которых можно устроиться на работу и совмещать её с воспитанием маленького ребёнка, — рассказывает Светлана. — Программы самозанятости, когда тебе дают субсидию на открытие собственного дела, тогда не было».

В то время Светлана узнала об организации «Многодетные Пермского края», пообщалась со специалистами, и они помогли сориентироваться. В 2016 году Светлана нашла ещё двух таких же мам с малышами, которые очень хотят работать и профессионально шить.

Девушки обратились в Министерство соцразвития Пермского края. Там выделили субсидии на социально значимый проект швейной мастерской — по 50 тысяч рублей на каждую женщину. Мамы купили две промышленные швейные машины, ткань и всё необходимое. Это был пробный проект, мамы работали на дому, и из-за этого не удавалось качественно организовать процесс.

«Я поняла, что мне не хватает знаний, и поступила учиться заочно в финансовый колледж на специальность «Страхование». Там изучаю финансы, банковское дело, бухучёт. Сама по себе специальность востребованная, к тому же работать можно вне офиса, плюс не имеют значения ни возраст, ни другие показатели человека, — рассказывает Светлана. — И параллельно поступила на курсы в Центр поддержки предпринимательства, чтобы изучить основы маркетинга, который мне сейчас очень нужен».

Из операционной — в бизнес

За месяц до начала учёбы, в августе 2017 года, Светлана узнала свой диагноз: «Рак молочной железы». Через два месяца ей сделали операцию. Пришлось по-другому организовать семейную жизнь. Из дома в Запруде (который, кстати, сама купила, когда в Прикамье ещё не давали ни материнский капитал, ни ипотеку) переехала с детьми в Кировский район к родителям. Они предложили помощь, потому что многодетная мама теперь много времени проводит в больнице (позади химиотерапия, сейчас лучевая, впереди гормональная, а также обследования). Да и учёбу нельзя бросать. В промежутках между каждодневным общением с детьми, учёбой и лечением — работа.

«Уже когда заболела, появился крупный заказ от модельного агентства на пошив униформы (футболок и платьев). Я снова собрала швей из мам в декрете. За десять дней организовала весь процесс, всё раскроила, развезла девочкам и легла в больницу на операцию. Когда выписалась, мы завершили заказ и сдали, — вспоминает Светлана Алексеева. — Мы поняли, что всё получается хорошо, нужно работать дальше. Тогда я придумала новый проект «Мама может».

Его смысл в том, чтобы организовать рабочие места для мам, которые умеют шить, хотят зарабатывать, продолжая находиться в декрете. Самая незащищённая категория из таких женщин — это те, у кого малышам уже есть 1,5 года, но ещё не исполнилось трёх. Садики ещё не дают, а пособие уже не платят.

«Пока мы шьём на дому, зарабатываем до 30 тысяч рублей в месяц каждая. Нам заказывают, например, шить костюмы для танцевальных коллективов, униформу для мероприятий. Индивидуальным пошивом одежды занимаемся тоже, если нужно, выезжаем к клиентам на дом, в том числе и в вечернее время. Даже постоянные клиенты есть. Не бывает такого, чтобы у нас не было работы. Главная задача сейчас — найти подходящее помещение, чтобы клиенты сами могли к нам приходить. Потом вступить в Торгово-промышленную палату и сделать всё, чтобы можно было свою готовую продукцию продавать в магазинах», — делится планами Светлана.

Она хочет создать коворкинг — пространство, где мамы смогут работать и общаться, а их малыши в это время будут рядом, но под присмотром педагога-воспитателя. Такую практику уже применяют в Москве. Светлана прочитала об этом в Интернете, стала переписываться с девушкой, которая в столице организовала сеть таких рабочих пространств.

В марте 2018 года Светлане предложили поучаствовать в конкурсе «Успешная мама». И она согласилась, потому что это был шанс лично пообщаться с такими же, как она, и понять, как грамотно выстроить работу. Но она не просто съездила, а победила во всероссийском конкурсе в номинации «Мама — социальный предприниматель»!

Нельзя упускать время

Светлана утверждает, что её болезнь — это просто ещё одна проблема, которую надо решить, и не более.

«Из любой ситуации есть выход. Его только надо найти. Я в таких ситуациях сажусь и пишу план на бумаге, ставлю себе задачи, что делать, чтобы решить проблему. Да, не всё удастся выполнить, но зато ты сразу понимаешь, что надо делать», — говорит многодетная мама.

По её словам, самая большая проблема людей с онкозаболеваниями — в отсутствии информации.

«Существует много форм рака. Да, есть такие, которые протекают стремительно, и пока выяснят, что произошло, сделать уже ничего нельзя. Но есть и другие. И важно принимать лечение. И есть многие, кто выкарабкиваются. Отчаиваться нельзя — надо лечиться, не упускать время!», — объясняет Светлана.