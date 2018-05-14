Как заметить критическое состояние другого человека и помочь ему

Что можно считать критическим состоянием

В критическом состоянии человек часто лишается сил и опоры, и каждый реагирует на это по-разному. Кто-то впадает в ступор, кто-то на последнем дыхании рвёт и мечет, кто-то отгораживается от людей. У критического состояния могут быть разные причины, но смысл всегда один — человеку плохо, он нуждается в помощи, но далеко не всегда может о ней попросить.

Стресс

Фото: shutterstock.com Стресс бывает двух видов: эустресс и дистресс. Эустресс мобилизует организм и идёт на пользу — он либо вызван положительными эмоциями, например рождением ребёнка, либо несильно раздражающей ситуацией, например экзаменом.

Дистресс разрушает человека из-за своей интенсивности или периодичности. Понять, что человек испытывает дистресс, легко. Он начинает хуже спать, теряет аппетит, становится рассеянным или заболевает.

Фото: shutterstock.com Люди испытывают горе по трём причинам: когда теряют близких людей; когда планируют изменить что-то в будущем, например поступить в вуз; когда проходят процесс самоидентификации, например переживают о своём взрослении. Патологическое горе можно отличить по четырём признакам: человеку не становится легче со временем, он не может отвлечься от горя, не испытывает положительных эмоций, не находит способов справиться с горем.

Депрессия или другое эмоциональное расстройство

Фото: shutterstock.com Расстройства личности возникают по разным причинам — от наследственности до постоянного стресса. Заметить его проще именно со стороны — сам человек, страдающий от расстройства, как правило, не видит в своём поведении ничего критичного.

Какие бы ни были симптомы личностного расстройства, оно отличается от обычного состояния: происходит постоянно, не связано с обстоятельствами, ухудшает качество жизни. Становится заметно, что отношения человека с другими людьми портятся, ухудшается здоровье и настроение — и это происходит регулярно, вне зависимости от стрессов, отпусков, погоды.

Деменция

Фото: shutterstock.com У пожилых людей может ухудшиться здоровье, эмоциональное состояние, мышление и память. Иногда эти изменения связаны с сенильной деменцией. Заметить её можно как по ухудшению памяти, так и по снижению критического мышления и социальной дезадаптации.

Как заметить критическое состояние близкого человека

Фото: shutterstock.com Включать эмпатию. Чаще всего люди в критическом состоянии ищут помощи, пусть не всегда напрямую. Достаточно прислушаться и посочувствовать, чтобы человек открылся ещё сильнее. Говорить о том, что тебе день за днём становится хуже, непросто. Поэтому главное — не обесценивать просьбу о помощи и не говорить «само пройдёт, не переживай».

Наблюдать за состоянием. Если кажется, что близкий человек испытывает личностные проблемы, стоит внимательнее присмотреться к его состоянию. Не нужно вести дневник наблюдений и каждый день спрашивать о самочувствии и настроении. Достаточно быть иногда рядом и видеть динамику. Если человеку становится хуже, напоминайте о себе и предлагайте помощь.

Не стесняться и спрашивать. Проще всего пройти мимо симптома и решить, что это мелочь, не имеющая значения. Спрашивать человека о его бедах сложно. Есть риск нарушить границы, но если человек пока не в критическом состоянии, ваша навязчивость его не разрушит. А если в критическом, то спасёт.

Как помочь

Фото: shutterstock.com Быть рядом. Иногда этого достаточно. Не обязательно переезжать к близкому человеку, особенно, если он об этом не просит. Просто напомните ему свой номер телефона, просите звонить, если что-то случится или станет одиноко и тоскливо. И сдерживайте обещания, если согласились помочь.

Помните о границах другого человека. Есть несколько ситуаций, в которых стоит нарушить границы и взять на себя ответственность за чужую жизнь. Например, если вы знаете, что человек прямо сейчас потерял сознание или ему угрожает опасность. Тогда нужно ехать на другой конец города — даже несмотря на позднее время. Или вызывать скорую помощь или полицию.

Чаще всего люди хотят помочь справиться с горем или депрессией. В этих случаях навязчивая помощь может разрушить человека. Стоит позволить ему принимать решения самому, если он на это способен.

Помочь в поиске специалиста. Если понимаете, что не справляетесь своими силами, найдите специалиста: психолога, психиатра, врача, тренера. Убедитесь, что он обладает нужными компетенциями. Например, запишитесь на приём и расскажите о проблемах близкого человека. Узнайте, какие техники он использует для помощи и насколько они эффективны. Статьи по теме Слова, которые чаще всего используют люди с депрессией Эмоциональное расстройство личности: что такое, как определить и как справиться Первая помощь. Как помочь человеку, пережившему горе Как я поборола депрессию и полюбила себя: история Наталии Патраковой *Исследование Psychiatric Clinics of North America

Запись «Как заметить критическое состояние другого человека и помочь ему» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.