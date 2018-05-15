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Эксперт оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина
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Эксперт оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг РИА Новости Украина.
По словам эксперта, действия СБУ носят абсурдный характер.
«Задерживать журналиста, даже если он работал в структуре, которая вам не нравится, или предъявлять ему абсурдные обвинения в измене родины, это просто абсолютно невозможно. Тем не менее, невозможное у нас сегодня в Украине возможно», — отметил он.
Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В МИД России назвали эти действия произволом.
Посольство России, в свою очередь, направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.
Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.
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