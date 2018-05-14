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Эксперт оценила маркировку продуктов питания по принципу «Светофор»
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Эксперт оценила маркировку продуктов питания по принципу «Светофор» 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат технических наук Елена Смирнова в беседе с НСН оценила маркировку продуктов питания по принципу «Светофор».
По словам эксперта, это предупредительная система, которая призвана информировать потребителя, делать доступными данными о нутриентах, содержащихся в продуктах.
«Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны мира, в том числе Латинская Америка и Европа», — отметила она.
Как подчеркнула Смирнова, проект должен быть добровольным, и производителям необходимо совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по маркировке товаров.
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