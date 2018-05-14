Ещё
В НСН началась пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В НСН началась пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» начинается пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Пилотный проект Роспотребнадзор намерен запустить в июне 2018 года. Предполагается, что зелёным будут маркироваться исключительно полезные и натуральные продукты. Жёлтым цветом пометят продукты, в составе которых есть заменители. Красный маркер будет использоваться для обозначения продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. В пресс-конференции принимают участие соразработчик проекта «Светофор» Мушег Мамиконян, Союз потребителей, исполнительный директор «Руспродсоюза», сенатор Ирина Гехт.
Интернет-трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Соразработчик «Светофора»: для маркировки продуктов нужен один цвет Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды? Австралиец установил новый рекорд сборки кубика Рубика
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детская задача поставила интернет в тупик11
Лобода продемонстрировала налитую грудь11
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы6
Узнайте, насколько вы плохой человек7
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников67
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение