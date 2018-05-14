Тарасова отругали за то, что он экономит на беременной жене

Поклонники просят Дмитрия перестать экономить на одежде жены.

Май для спортсмена начался нелегко. Сначала на Тарасова обрушился шквал критики из-за того, что Дмитрий не попал в состав нашей сборной, которая будет представлять Россию на чемпионате мира по футболу. Такое историческое событие, а Тарасова не взяли в нем участвовать. Тут все усмотрели пророческие слова из песни Бузовой, о том, что ты не попал в хит-парад…

Спортсмену сейчас явно не по себе, но жалеть его никто не торопится. Наоборот, интернет-аудитория в каждом новом фото находит повод для того чтобы придраться к Тарасову.

Так Дмитрий поделился с поклонниками очередным фото с беременной супругой Анастасией Костенко и получил реакцию, которой явно не ожидал. На футболиста буквально набросились за то, что его жена плохо одевается, а он экономит на ее нарядах.

Цветочный сарафан Насти и босоножки на высоких каблуках раскритиковали в пух и прах. Модель пристыдили за такую обувь, ей ведь скоро рожать, а она совсем не думает о безопасности ребенка и встает на каблуки! Но более всего подписчиков зацепило платье, мол, китайская подделка, вкуса нет и с каждым разом все хуже. В итоге пару окрестили Джоли и Питтом для бедных.

Тарасову неоднократно указали, что Бузова в браке с ним была с ног до головы в дорогих брендах и бриллиантах, а Костенко выглядит как девушка на которой экономят. Фанаты советуют футболисту нанять жене стилиста и выделять больше денег на ее гардероб. Хотя некоторые подозревают, что сейчас Тарасову это просто не по карману в силу того, что с чемпионатом мира и заработком на нем он пролетел… Конечно, за Настю вступились ее поклонницы и написали, что девушка прекрасна и стройна, а еще посоветовали ей не читать комментарии под этим фото, чтобы не нервировать себя в ожидании чуда.

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