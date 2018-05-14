Соразработчик «Светофора»: для маркировки продуктов нужен один цвет

Соразработчик проекта «Светофор», независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян на пресс-конференции в НСН заявил, что участие производителей в проекте маркировки продуктов «Светофор» должно быть обязательным. Кроме того, он заявил, что для потребителя обозначать вредные продукты можно все лишь одним цветом.

«Внедрение проекта «Светофор» — политический важный проект для страны. По статистике, 80% заболеваний связаны с поведением человека, его питанием, а не с генетикой. Пугающая статистика связана с ожирением: россияне избыточно потребляют жиры и соль. В мире применяется два метода — налоговая политика и информационная. «Светофор» — информационная стратегия. Мы полностью поддерживаем этот проект, но считает, что он должен носить обязательный характер. Из него не могут быть исключены какие-то группы товаров. Каждая категория товара должна иметь свои научно-обоснованные характеристики. Кроме того, чтобы обозначить вредные продукты, достаточно одного цвета — красного», — считает он.