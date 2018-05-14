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Как скоро в России появится «Продуктовый светофор» и по какому принципу он будет работать — обсуждают сегодня в Москве
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Как скоро в России появится «Продуктовый светофор» и по какому принципу он будет работать — обсуждают сегодня в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москве началась пресс-конференция, посвященная новому проекту, который разработал Институт Питания при активной поддержке Роспотребнадзора «Продуктовый светофор».
Источник фото: телеканал «360»
Надзорный орган уже в июне 2018 года может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зеленым будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтым цветом — продукты, содержащие в своем составе заменители. А красный предназначен для продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. Данный проект получил название «Светофор». По итогам опроса ВЦИОМ, было выявлено, что в поддержку этого проекта высказалось 82% респондентов.
Участники конференции рассказали, с какими сложностями столкнулись в процессе разработки. Много было спорных вопросов. Их решали с бизнесменами и представителями пищевой промышленности.
По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, «Светофор» предназначен для стимулирования правильного образа жизни. Есть и другие задачи — маркировка поможет избавиться от пищевого фальсификата на магазинных полках. Проект является консенсусом интересов потребителей, производителей и надзорных органов.
«Мы предлагаем маркировать продукцию, исходя из содержания соли, сахара и жиров или же их процентного сооотношения относительно суточной нормы», — сообщила Ирина Гехт.
Мы создали дополнительную проблему. Это антинаучный метод
Мушег Мамиконян
«Маркировать свою продукцию будут только уважаемые производители, у которых есть диетические продукты. Остальную продукцию, колбасы, сыры, они маркировать добровольно не будут», — заявляет председатель мясного союза РФ Мушег Мамиконян.
В адрес проекта поступает и взвешенная критика. Так, исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявляет, что проект, мягко говоря, недоработан.
«Маркировка будет препятствовать экспорту. Мы никогда не продадим продукт, который признан вредным в стране производителя, другим странам», — резюмирует Дмитрий Востриков.
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