Как скоро в России появится «Продуктовый светофор» и по какому принципу он будет работать — обсуждают сегодня в Москве

В Москве началась пресс-конференция, посвященная новому проекту, который разработал Институт Питания при активной поддержке Роспотребнадзора «Продуктовый светофор».

Источник фото: телеканал «360»

Надзорный орган уже в июне 2018 года может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зеленым будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтым цветом — продукты, содержащие в своем составе заменители. А красный предназначен для продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. Данный проект получил название «Светофор». По итогам опроса ВЦИОМ , было выявлено, что в поддержку этого проекта высказалось 82% респондентов.

Участники конференции рассказали, с какими сложностями столкнулись в процессе разработки. Много было спорных вопросов. Их решали с бизнесменами и представителями пищевой промышленности.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, «Светофор» предназначен для стимулирования правильного образа жизни. Есть и другие задачи — маркировка поможет избавиться от пищевого фальсификата на магазинных полках. Проект является консенсусом интересов потребителей, производителей и надзорных органов.

«Мы предлагаем маркировать продукцию, исходя из содержания соли, сахара и жиров или же их процентного сооотношения относительно суточной нормы», — сообщила Ирина Гехт

Мы создали дополнительную проблему. Это антинаучный метод

«Маркировать свою продукцию будут только уважаемые производители, у которых есть диетические продукты. Остальную продукцию, колбасы, сыры, они маркировать добровольно не будут», — заявляет председатель мясного союза РФ Мушег Мамиконян.

В адрес проекта поступает и взвешенная критика. Так, исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявляет, что проект, мягко говоря, недоработан.

«Маркировка будет препятствовать экспорту. Мы никогда не продадим продукт, который признан вредным в стране производителя, другим странам», — резюмирует Дмитрий Востриков.