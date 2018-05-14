Родился в рубашке: как узнавали о беременности и рожали в старину

В наше время медицина сулит женщинам максимально безопасные роды, которые могут привести к летальному исходу лишь в единичных случаях. Однако в древности это было не так. Женщина понимала, что роды представляют для нее большую опасность. Многие боялись рожать, так как знали, что от кровопотери или инфекций умирает едва ли не каждая вторая роженица. «МИР 24» рассказывает, как в эпоху древнего мира и на Руси определяли беременность, реагировали на бесплодие и рожали.

Древняя Греция

Фото: Базальтовая фигура женщины, дающей рождение Фото: барельеф изображение родов в Древней Греции

В Древней Греции определение беременности основывалось на вполне объективных признаках — наличии тошноты, рвоты, слабости, отсутствии аппетита и менструальных выделений. Взаимосвязь между прекращением критических дней и наступлением беременности впервые сформулировал знаменитый древнегреческий целитель Гиппократ. Известно, что 9 из 72 научных сочинений врача были посвящены женским болезням и акушерству. Однако глубокие познания не помешали целителю придумать еще один, совершенно безумный по современным меркам способ определить беременность. Своим пациенткам Гиппократ предлагал выпить особый раствор. Для его приготовления необходимо было растолочь анис, смешать его с медом и растворить в воде. Выпив этот напиток, беременная непременно должна была почувствовать брюшные судороги. Если же она их не ощущала, значит, пополнения в семействе ожидать не стоило.

Для определения пола ребенка Гиппократ тоже предусмотрительно предлагал два способа. Целитель полагал, что цвет лица роженицы может свидетельствовать не только о ее самочувствии, но и о половой принадлежности малыша.

Бледность лица говорила о том, что на свет появится девочка, а здоровый розовый румянец указывал на рождение мальчика.

Также пол ребенка можно было проверить по направлению сосков роженицы. Направленные книзу соски подтверждали, что у женщины родится девочка, а кверху — мальчик.

Перед воспроизведением на свет ребенка роженице в Древней Греции полагалось встать на колени. Считалось, что такое положение может облегчить муки женщины. Акушерская помощь оказывалась только при очень тяжелых родах. В остальных случаях от повитухи требовалось лишь перерезать пуповину. Со временем повитухи стали отдельным социальным классом. Ценные знания об акушерстве они передавали из поколения в поколение.

Древний Рим Фото: Древнеримское барельефное изображение акушерки (повитухи)

На какие только хитрости не шли римляне в древности, чтобы обзавестись потомством! Так, беременные римлянки щедро украшали себя аксессуарами из янтаря. Считалось, что этот камень способен помочь женщине благополучно доносить плод и перенести беременность.

Если вдруг супруга оказывалась бесплодной, римский патриций мог спокойно позаимствовать у другой семьи плодовитую женщину.

Чтобы облегчить мучения роженицы, акушерки Древнего Рима подносили к ее носу специальные ароматические вещества и ждали, когда она начнет чихать. Римляне были убеждены, что рефлекс может помочь вытолкать младенца из утробы. Так как анестезия еще не была изобретена, кесарево сечение делали только умершим во время родов женщинам.

После рождения первым делом малыша демонстрировали Pater Familias — отцу семейства, самому старшему члену семьи. Он подтверждал законнорожденность младенца особым ритуалом — брал его на руки и поднимал над головой. Так как отцу семейства было важно обзавестись наследником, он всегда с нетерпением ждал известия о рождении мальчика. Девочки унаследовать трон не могли.

Из-за высокой смертности римляне опасались, что ребенок может умереть вскоре после родов, поэтому имя малышу давали только когда окончательно убеждались в его жизнеспособности — спустя неделю после рождения.

В Древнем Риме жил и работал главный оппонент Гиппократа в превратностях гинекологии Соран Эфесский, более известный как основоположник педиатрии. Соран отрицал мнение Гиппократа о том, что шестимесячный плод, по сравнению с семимесячным, имеет больше шансов на выживание. Зрелый плод всегда оказывается более жизнеспособным, полагал Соран. Также он выступал за отказ от грубого родовспоможения и выработал правила кормления новорожденных грудью. Профессионализм Соран перенимал у повивальных бабок. Его не смутило, что в Древнем Риме секретам акушерства обучались в первую очередь женщины. Набравшись опыта, он обучил не одно поколение акушерок правильному повороту на ножку и извлечению плода.

Древний Египет

Фото: Древнеегипетские фрески

Египтян, как и римлян, особо интересовало, не бесплодна ли избранница. Тестом на беременность служили обыкновенные злаковые саженцы, на которые женщине следовало помочиться. Таким экзотичным способом заодно можно было узнать пол будущего ребенка. Если первой прорастала пшеница, значит, родиться должна была девочка, а если ячмень, то мальчик. Египтяне полагали, что в моче беременной женщины содержится особый гормон, поэтому в 70% случаев ее урина безошибочно демонстрировала наличие беременности.

Египтянки рожали сидя на корточках. Стопы ног следовало размещать на двух родильных кирпичах, украшенных росписью с изображением различных божеств. Процесс родов сопровождался магическими ритуалами, участники которых призывали на помощь роженице богов, изображенных на кирпичах. Если роды протекали тяжело, женщину приходилось окуривать благовониями.

Главной покровительницей рожениц и новорожденных египтяне считали богиню Таурт. Обычно ее изображали в виде самки гиппопотама или крокодила с львиными ногами, округлившимся животом и пышной грудью.

Образ Таурт часто встречался на амулетах, которые носили роженицы, а также в небольших молельнях, которые египтяне возводили близ жилищ в честь богини. Во время многочисленных раскопок в Древнем Египте археологи не раз находили статуэтки Таурт из керамики и фаянса. Вместе с тем культ плодовитой богини не распространился на храмы и пирамиды.

Фото: wikipedia.org / «Новый член семьи», (1890 года), «Новое знакомство», (1885 года) / Карл Йоханн Лемох

Роды на Руси было принято принимать в бане. Считалось, что только там роженице обеспечена спокойная обстановка и чистота. Перед родами стены и пол бани обязательно начищали добела.

Бабки-повитухи (в народе их чаще называли пупорезками) были незаменимыми спутницами рожениц и женщин, страдающих бесплодием. Для стимуляции родового процесса, лечения бесплодия и восстановления организма после родов они использовали лекарственные травы, поэтому им очень важно было обладать знахарскими премудростями.

Простолюдин не всегда мог позволить себе услуги по родовспоможению. Нанять повитуху, как правило, могла лишь обеспеченная знать. Придворные повитухи помогали князьям (а позже — царям и императорам) подобрать здоровую и целомудренную невесту. Всех претенденток повитухи подвергали строгому медицинскому осмотру.

Ослабшей после родов женщине спать не разрешали, так как, согласно народному поверью, новорожденного во время сна матери могли подменить черти. Если же женщина долго не могла разродиться, в ход шли методы, которые вряд ли придут на ум современным акушерам-гинекологам.

Для облегчения родовых мук деревенские знахарки могли, например, посыпать родовые пути сахаром.

Так, у Михаила Булгакова в «Записках юного врача» есть показательный монолог акушерки, в котором она рассказывает, как деревенская знахарка пыталась «выманить» младенца при помощи рафинада:

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«Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное… То рассыпчатое, то кусочки… Оказывается — сахар-рафинад! Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманивать. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!»

Далее булгаковская героиня рассказывает еще одну животрепещущую историю о том, как роженице для облегчения физических страданий дали пожевать собственные волосы:

«Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут».

Переквалифицироваться из доморощенных повитух в профессиональных акушерок женщины смогли начиная с 1757 года. В Москве и Петербурге в этом году открылись первые курсы по подготовке профессиональных акушерок, где учащиеся, как и полагается, сдавали экзамены и получали допуск к работе.

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