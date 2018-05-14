Как с помощью остеопатии забеременеть, похудеть и стать увереннее в себе?

Про остеопатию в последнее время говорят многие, но вот объяснить, что это, могут не все. Чтобы у тебя не было вопросов, мы поговорили с Иваном Харабара, врачом — ортопедом-травматологом, мануальным терапевтом и основателем клиники остеопатии OSTEOSFERA Kharabara clinic.

В жизни каждого врача наступает переломный момент, когда он задумывается, чем заниматься дальше. Вот так случилось и со мной. Я и мои коллеги несколько лет принимали дома, в поликлиниках, в съемных арендованных кабинетах в медицинском центре, постепенно наращивая базу пациентов, и в какой-то момент поняли: нужен новый уровень. Мы дождались, чтобы остеопатию регламентировали, получили лицензию и рискнули (остеопатия попала в официальный реестр медицинских специальностей с 2017 года, а с 2018 года происходит выдача лицензий с указанием формы деятельности «остеопатия»). Можно сказать, что мы — пионеры этого направления. В нашей клинике OSTEOSFERA Kharabara clinic мы собрали лучших специалистов в остеопатии, и я уверен, у нас каждый найдет эксперта по душе. Кстати, в остеопатии также есть свои профили, один врач лучше будет работать с головными болями, другой — с блоками на беременность, третий — легче всего находит общий язык с детьми.

Хочу отметить, остеопат умеет управлять тонкими настройками организма без лекарств и витаминов, он не лечит и не исправляет, а помогает организму восстановиться самостоятельно. Лечение проходит безболезненно. В то же время во время сеанса, можно ощутить, как в теле двигаются внутренние органы, тепло и энергия, расслабляются спазмы и зажимы, проходит эмоциональное напряжение и скованность. Результат — воздушное состояние во всем: в теле, в мыслях, в эмоциях — полное расслабление и возвращение организма в норму. Кстати, кому-то будет достаточно одного визита, чтобы ушла какая-то проблема, а иногда необходимо три-четыре посещения — тут все индивидуально.

Про остеопатию, беременность и детей

Остеопатия может помочь забеременеть. Нужно, чтобы все органы сработали, как надо, чтобы никаких «заторов» не было. Остеопат может нормализовать все процессы, для этого он будет снимать разные блоки — и эмоциональные, и физические.

Специалист может вести беременность. Не исключена ситуация, когда у будущей мамы появляется какой-то зажим. Кстати, чем раньше мама приведет малыша к остеопату, тем больше будет шансов, что он вырастет здоровым. И возрастных ограничений тут нет никаких. Даже новорожденных уже приносят к остеопату.

Результат работы остеопата с детишками всегда более яркий и заметный. Например, малыш что-то говорил «на птичьем языке», то есть так, что никто его не понимал! Но визит к остеопату все решил в одно мгновение! И это не шутки. Чтобы нормализовать речь, специалист будет прорабатывать разные точки на теле ребенка, в частности расслаблять череп и центральную нервную систему. И в итоге результат не заставит себя ждать — у нас часто выходят из кабинета счастливые малыши и говорят практически идеально.

Или представь ребенка, который растет и развивается и при этом ему что-то мешает, где-то в теле есть зажим, что-то постоянно надоедает, а сказать об этом он просто еще не может, в силу своего возраста. Что происходит тогда? Малыш становится беспокойным, раздражительным, теряет аппетит, нарушается сон, — испытывает стресс, и это состояние сопровождает его развитие. Остеопат может продиагностировать и убрать все зажимы в теле ребенка, и в итоге он будет расти и развиваться в покое и гармонии.

Про остеопатию и уверенность в себе

Даже в вопросах уверенности в себе остеопатия способна помочь. После визита к специалисту люди действительно меняются, на жизнь смотрят совсем по-другому. Их уже не устраивает существование в дискомфортных условиях, они хотят большего и, главное, готовы к переменам. Кто-то даже может наконец-то решиться на важный шаг — подаст заявление на увольнение с нелюбимой работы, кто-то сделает предложение своей девушке, а кто-то просто обретет необходимую ему свободу.

Про остеопатию и лишний вес Лишний вес — следствие не совсем верной работы организма, целого набора систем (в частности, гормональной и пищеварительной). Остеопат осматривает клиента в целом и находит очаги дисфункции — особые точки на теле (у всех они разные, и тут нельзя назвать конкретные зоны), которые нужно проработать, и вес пойдет на спад. В итоге ты перестанешь заедать стресс и вообще пересмотришь свой взгляд на питание, появится «внутренняя» легкость, и ты уже не захочешь есть в больших количествах.

Про благотворительность

Открывая нашу клинику, нам хотелось сделать что-то доброе, поэтому, и был организован благотворительный прием для 1000 человек #даридобро2018. Целый месяц мы будем бесплатно принимать людей с разными проблемами и помогать их решить. О нашем благотворительном приеме мы рассказали в Instagram, попасть на который можно просто сделав репост. Подобные приемы мы проводили последние 3 года, но в этот раз, он самый массовый. Цель нашей акции — помочь людям, подарить им здоровье и показать тот самый контраст: как это жить, когда ты освобожден от функциональных блоков или каких-либо зажимов.

Существует неизменный фундаментальный закон Вселенной: делай добро, и оно к тебе вернется. Поверьте, это работает! Я точно знаю: все, что мы делаем в формате нашей клиники, выйдет далеко за ее пределы — мы приумножим количество добрых дел в этом мире.

Адрес: Большой Овчинниковский пер., д.16,

Тел. : +7 (965) 35-35-035,

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