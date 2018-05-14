За пищевую безопасность Ямала взялись рыбаки «Ориона»

Конечно, основной источник благополучия Ямало-Ненецкого автономного округа — его природные богатства. И далеко не только газ и нефть, а биоресурсы, которые давно перешли из категории местной промышленности в состояние визитной карточки региона. Невзгоды природы и климата пусть и не полностью, но компенсируются местными специалитетами — мясом медведя, олениной и, конечно же, рыбой.

Мне не раз доводилось встречаться с руководителями и знакомиться с работой рыболовецких предприятий Ямала, в том числе и в промысловый период. В большинстве рыбсовхозов, рыбных артелей, образованных еще в советский период, примерно одни и те же проблемы — объемы, цена, техническое оснащение. Многие из рыбодобывающих предприятий стремятся расширить свою производственную базу, стараясь перейти от одного только лова к различным формам переработки: здесь вопрос не только сохранности продукции, так как она добывается часто в малонаселенных местах, а скорее дополнительной прибыли, которую рыбаки не прочь получить сами.

И здесь не так часто встретишь успешный опыт — переработка не такое уж легкое дело, да и требования к готовой продукции совсем другие. Создание консервного производства — это верх затратности, но и сливки доходности рыбной промышленности.

РА «Орион» участок переработки, Салехард

В 2018 году рыболовецкая артель «Орион» запустила в Салехарде выпуск консервной продукции, которая уже продаётся в магазинах Салехарда, Лабытнанги, посёлках Приуральского района, также есть покупатели и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Корреспондент ИА «Уральский меридиан» посетил перерабатывающий участок «Ориона», познакомился в каких условиях создается новый региональный торговый бренд.

Торговая марка «Ямалик», РА «Орион»

Сегодня в штате предприятия — 27 человек, в сезон рыбодобычи в артели работает до 50 человек. Основной вылов «Ориона» приходится на летнюю путину, начиная с июня. В прошлом промысловом сезоне добыто более 200 тонн. Рыба хранится в собственном холодильном оборудовании. Свои производственные потребности по переработке рыбы «Орион» на 95% обеспечивает собственным уловом.

Рыба поступает на участок, направляется в холодильник, после чего ее постепенно разделывают в цехе первичной обработки: сортировка, обезглавливание и разделка.

Разделочный цех Часть рыбы, которая превратится в пресервы, в соседнем цехе шприцуются солевым раствором.

Шприцевание раствором соли

В цехах «Ореона» удалось встретить студентов Ямальского Полярного Агроэкономического техникума, которые ловко руками укладывали рыбные тефтели в банки. В этом же цехе осуществляется закатка банок.

В специальных печах осуществляется термическая обработка продукции. Именно она позволяет обеспечить длительность хранения консервированной продукции.

Коптильня и камеры пастеризации

Сегодня на заводе выпускается в смену до тысячи банок консервов из частиковых и сиговых рыб, заправки используются традиционные — растительное масло и томатный соус. Всего же артель выпускает около 200 видов готовой продукции — помимо консервов ещё и пресервы, полуфабрикаты, копчёную и вяленую рыбу. На предприятии выпускают деликатесный эксклюзив — консервированную осетрину, сырьё для которой приобретается на салехардской осетровой ферме.

Олег Мамеев показывает образцы готовой продукции

Как рассказал директор предприятия Олег Мамеев, на этой неделе производство посетили торговые представители из Москвы, заинтересованные в поставках местной продукции. Также прорабатываются возможности выхода на рынки Екатеринбурга и Тюмени — всё будет зависеть от объёмов производства. Производство можно считать семейным бизнесом Мамеевых. Отец — руководит рыболовецкой артелью, на участке переработки хозяйничает дочь — Маша, директор по развитию, в торговых точках продукция реализуется не только самой артелью, но и братом Олега, Александром, который как индивидуальный предприниматель создает собственную торговую сеть. Да и руководство артелью Олегу перешло от его отца — Виталия Прокопьевича.

Конечно, реализация проекта рыболовецкой артели «Орион» не обошлась без поддержки Правительства ЯНАО. Тридцать восемь миллионов рублей для строительства производственного участка выделены Фондом финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства региона.