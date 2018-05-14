Пластические хирурги восстановят лицо девушки, искусанной собаками

Этой модели понадобились услуги опытных пластических хирургов после того, как ее покусала собака. Одна часть лица девушки была изуродовано настолько, что она стала похожей на злодея Джокера из комиксов.

23-летняя жительница Лондона Сюзел Макинтош признается, что кажется самой себе еще одним воплощением злодея Джокера из комиксов про Бэтмена. Это произошло после того, как девушка подверглась нападению собаки. Сегодня Сюзел не может нормально управлять губами, ей требуются интенсивные пластические операции. В тот самый роковой день Сюзел находилась у себя на родине в Австралии, где она навещала родственников. Вместе с друзьями девушка пребывала в кемпинге, и здесь на неё напал пес породы стаффордширский бультерьер.

Хотя атака собаки продолжалось не слишком долго, и разъяренное животное удалось оттащить, у Сюзел возникло такое ощущение, что ее откушенный нос свисает с лица. Правую половину лица девушки разорвали на части, и Сюзел экстренно отправили в больницу. Отметим, что собака принадлежала одному из друзей пострадавшей, и пёс повел себя совершенно непредсказуемым образом после того, как Сюзел его погладила. При этом владелец животного впоследствии даже не извинился перед покалеченной девушкой.

Сама она поместила несколько фотографий своего лица на Facebook, но после того, как на неё обрушились с изъявительными комментариями интернет-тролли, Сюзел почувствовала еще большую неуверенность в себе. Молодая модель заявила, что решила игнорировать комментарии ненавистников. В настоящее время она снова в Лондоне, где консультируется с пластическими хирургами, которые готовятся избавить ее от жутких шрамов, оставленных на лице. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)