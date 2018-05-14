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3 вещи, которые категорически нельзя делать, если вы носите контактные линзы
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3 вещи, которые категорически нельзя делать, если вы носите контактные линзы 

Harper’s Bazaar 28 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Стыдно признавать, но периодически многие из нас ленятся (или просто не успевают) забежать в аптеку за жидкостью для линз, а она, как назло, всегда заканчивается в самый неподходящий момент. И в этом случае каждый второй решает, что можно запросто заменить ее водой. Ни в коем случае! Даже в экстренных ситуациях, когда другого выхода, казалось бы, нет, постарайтесь найти альтернативную опцию. Все дело в том, что водопроводная вода содержит микроб под названием Acanthamoeba keratitis, который способен вызвать огромное количество проблем с глазами — от банальной красноты до снижения зрения. Так что либо переходите на однодневные линзы, либо все-таки постарайтесь покупать жидкость заранее: в конце концов, что может быть важнее здоровья?
Перед тем как снять или надеть линзы, важно не просто помыть руки, но и тщательным образом их высушить: так вы минимизируете риск проникновения бактерий. И да, контейнер также нужно промывать после каждого использования. И уж, конечно, менять каждые три месяца.
Ни в коем случае не оставляйте линзы на ночь. Так вы ограничиваете доступ кислорода, и поэтому наутро просыпаетесь с сухими глазами (что на самом деле является меньшим из зол в данном случае). Но если все-таки вечер оказался слишком бурным и вы просто не успели снять линзы, снимайте их при первой возможности, а следующие пару часов ходите в обычных очках, чтобы дать глазам «подышать».
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