Маркировка продуктов по принципу «светофора» в России будет добровольной

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды?» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт

«Надо понимать, что маркировка продуктов — это не закон, а методические рекомендации. Это такая вот добровольная воля Роспотребнадзора , направленная на то, чтобы информировать население. И, с другой стороны, мы же не говорим сегодня о том, что с завтрашнего дня все продукты должны быть отмаркированы. С моей точки зрения, пойдут на маркировку те, кто сегодня производит сбалансированные продукты. Пусть они появятся с зеленой маркировкой, что тоже будет для потребителей стимулом для приобретения этой продукции, ну а для добросовестных производителей — это тоже некая преференция с точки зрения продажи. Это долгоиграющий процесс, который точно не приведет завтра к повсеместной маркировке абсолютно всех наименований пищевых продуктов», — сказала сенатор.

Она отметила, что цель пилотного проекта маркировки по принципу «светофора» — это повышение качества жизни населения России. По ее словам, система «светофор» изначально предлагалась как инструмент информирования, профилактирования и стимулирования людей к ведению здорового образа жизни.

В свою очередь, ученый секретарь федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, кандидат психических наук Елена Смирнова добавила, что добровольная маркировка продуктов является основополагающим принципом разрабатываемого документа.

«Система маркировки является добровольной, то есть производитель пищевой продукции, который применяет эту маркировку, совершает социально ответственный шаг по отношению к своему потребителю, к государству. Он добровольно информирует потребителя о содержании критически значимых пищевых веществ в своей продукции, это первый и самый основополагающий принцип, который был заложен в этот документ», — сказала Е. Смирнова.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор летом 2018 г. может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зеленым будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтым цветом — продукты, содержащие в своем составе заменители. А красный предназначен для продуктов, которые не имеют полезных веществ.