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Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет?
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Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет? 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем
Безопасность прежде всего
Плавающий поплавок-дозатор для бассейна — не самая узнаваемая, зато крайне полезная вещь. Вода в бассейне — это среда, благоприятная для размножения водорослей и бактерий. И если не следить за его чистотой, то скорее всего уже через неделю вместо кристально-прозрачной воды вы обнаружите цветущий водоем. Поэтому ни для кого не секрет, что воду в бассейне нужно хлорировать и обрабатывать. И легче всего это сделать с таким вот поплавком, который будет постепенно растворять в воде дезинфицирующее вещество, которое вы поместите внутрь.
Как пользоваться?
В комплекте к поплавку идут специальные таблетки, которые постепенно растворяются в воде. Дозировку химии, которая попадает в воду, можно регулировать. Также в дозатор можно закладывать специальную смесь.
Откройте верхнюю крышку поплавка.
Положите таблетку в специальную нишу
Закройте поплавок, выставите нужную дозировку в зависимости от размера бассейна.
Не забывайте периодически обновлять таблетки.
Цена такого гаджета в среднем — около 600 р. (с таблетками в комплекте)
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