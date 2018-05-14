Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет?

Давайте поиграем

Безопасность прежде всего

Плавающий поплавок-дозатор для бассейна — не самая узнаваемая, зато крайне полезная вещь. Вода в бассейне — это среда, благоприятная для размножения водорослей и бактерий. И если не следить за его чистотой, то скорее всего уже через неделю вместо кристально-прозрачной воды вы обнаружите цветущий водоем. Поэтому ни для кого не секрет, что воду в бассейне нужно хлорировать и обрабатывать. И легче всего это сделать с таким вот поплавком, который будет постепенно растворять в воде дезинфицирующее вещество, которое вы поместите внутрь.

Как пользоваться?

В комплекте к поплавку идут специальные таблетки, которые постепенно растворяются в воде. Дозировку химии, которая попадает в воду, можно регулировать. Также в дозатор можно закладывать специальную смесь.

Откройте верхнюю крышку поплавка.

Положите таблетку в специальную нишу

Закройте поплавок, выставите нужную дозировку в зависимости от размера бассейна.

Не забывайте периодически обновлять таблетки.

Цена такого гаджета в среднем — около 600 р. (с таблетками в комплекте)