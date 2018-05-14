Как стать более сконцентрированным

Первый способ банален до неприличия. Если вы делаете отчет, постарайтесь не думать о том, что приготовить на ужин, куда отправиться в отпуск и как отпраздновать день рождения лучшей подруги. Не устаем повторять: модный мультитаскинг — главный враг грамотного тайм-менеджмента. Всегда думайте только о той задаче, которую выполняете здесь и сейчас (как ни грустно это признавать, нам всем далеко до Юлия Цезаря).

Не можете сосредоточиться на большом проекте? Вспомните о методе швейцарского сыра. И нет, мы не про гастротур в Санкт-Мориц. Суть этой техники в том, что масштабный проект нужно делить на множество составных частей, то есть каждый раз проделывать все новые дырки в вашем «сыре». Не зацикливайтесь на микрозадачах, уделяйте каждой не больше 10 минут: мозг перестанет бояться дела, казавшегося неподъемным, и вы сами постепенно втянетесь.

Отсутствие должной концентрации — это не всегда следствие отсутствия дисциплины или неправильного подхода к работе. Иногда свою роль здесь играет банальный стресс: если вы невероятно напряжены и вас постоянно что-то тревожит, вряд ли можно рассчитывать на качественное выполнение задачи. Так что в первую очередь постарайтесь решить проблемы, вызывающие у вас такое беспокойство, — и только потом смело беритесь за дело. Вот увидите, результат будет совсем другим!

Сами работайте над качеством своего внимания. Идете по лестнице? Считайте количество ступенек — и пусть это дело кажется вам бессмысленным, поверьте, такое простое упражнение в перспективе даст хорошие результаты.