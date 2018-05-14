«Мне не стыдно носить короткие шорты»: Оксана Самойлова чувствует себя моложе своих лет

Оксана Самойлова задумалась, когда наступает момент перехода из девушки в женщину. Сама бизнес-леди не почувствовала, что перешла эту границу, и до сих пор считает себя девушкой, несмотря на то что трижды является матерью.

Оксана призналась, что ощущает себя моложе своих лет и не стесняется надевать излишне, по мнению многих, открытую одежду. Самойлова считает, что находится в отличной физической форме, да и душой не стареет. Кроме того, она без смущения отметила, что чувствует свою сексуальность и с удовольствием демонстрирует идеальные формы тела. «Мне 30, у меня 3 детей, и мне не стыдно носить суперкороткие шорты и откровенные купальники». Самойлова поинтересовалась у подписчиков, где же та грань, переступая которую, девушка становится женщиной и больше не может позволять себе быть сексуальной.

Читатели микроблога звезды отметили, что дело совершенно не в возрасте. По их словам, для того чтобы носить короткие шорты, нужно иметь соответствующие формы. Как показали комментарии, 30-летняя Оксана может дать фору девушкам моложе себя, ведь не каждая может похвастаться таким телом, а, соответственно, и позволить себе откровенно одеваться. Однако в комментариях нашлось место и злопыхателям, по мнению которых Самойлова отлично выглядит только благодаря операциям и инъекциям. «Да хоть 50 лет, если фигура бомба, почему бы и нет?» «У вас классная фигура, но тут понятно, что все в уколах» «Молодец, не стареешь ни душой, ни телом!»

Супруга популярного рэпера Джигана действительно может похвастаться тем, чем не могут многие её ровесницы. Многодетная мама, любимая и любящая жена, успешная бизнесвумен, ко всему прочему, успевает заниматься собой. Кстати, недавно женщина опровергла слухи о многочисленных операциях, заверив, что сделана только грудь.