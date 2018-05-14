Гидропосев газона у «Казань Арены» перепутали с «покраской земли в зеленый цвет»

В социальных сетях перепутали гидропосев газона у стадиона «Казань Арена» с «покраской земли и пожелтевшей травы в зеленый цвет». «С газоном в случае чего будет так же?» — задают вопрос в телеграм-канале «Еду в Татарстан». Гидропосев — довольно молодой метод, созданный чуть более 50 лет назад. Он подходит для эффективного и быстрого озеленения больших по площади территорий. Чаще всего такой способ посева газона применяют при озеленении беспочвенных и труднодоступных откосов, городских улиц, спортивных и игровых площадок. Способ заключается в следующем: в гидропосевной машине с водой смешиваются все составляющие, получается своеобразный раствор, который распыляют сквозь шланг при помощи высокого давления. Через два-три часа после нанесения глинистый раствор подсыхает, покрывая поверхность коркой. Под этой корочкой создаются благоприятные микроклиматические условия для прорастания семян. Таким образом, семена защищены, не выветриваются, не смываются дождём, не выклёвываются пернатыми.