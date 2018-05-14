Любовь вопроеки. Может ли стать счастливым брак противоположностей

«Наши вкусы и взгляды во многом не совпадают. Но главное — уметь подстраиваться друг под друга», — говорят Анастасия Кремер и Дмитрий Чемерик. Уже 16 лет они счастливы в браке, являющем собой единство противоположностей.

О том, на чём держится счастливый брак людей, так не похожих на друг друга, читайте в материале «АиФ-Прикамье».

«Не женюсь на музыкантше!»

«Ни за что!» — почти прокричал Дима, когда мама спросила его, первоклашку, не хочет ли он учиться музыке. Какая ещё музыка, когда старшая сестра уже достала дома своими гаммами и этюдами?! Потом сестра поступила в училище, музицирование продолжалось, и однажды Дима решил: «Вырасту — никогда не женюсь на музыкантше!»

А вот Настя музыку обожала. Могла часами играть на фортепиано. И, мечтая о будущем принце, представляла, что встретит его не иначе как на симфоническом концерте или в театре. «Но на улице — никогда!»

Сегодня, вспоминая эти милые подробности, оба смеются. И смотрят друг на друга такими глазами, что ясно без слов: они счастливы. Счастливы, что вместе. Что не разминулись в миллионном городе. Что весной 2000-го он решительно подошёл к ней именно на улице.

О том, что Анастасия — «музыкантша», Дмитрий тогда не знал. Он вообще не знал о ней ничего. Просто за несколько дней до этого увидел на концерте Земфиры в «Орлёнке» — и вот на тебе, новая встреча!

А если бы Земфира не приехала в Пермь? Если бы Дима не опоздал к началу концерта из-за баскетбольной тренировки и ему не пришлось бы разыскивать в полутёмном зале свободное место, случайно оказавшееся недалеко от Настиного? Если бы Настя, наконец, не испугалась за свою сумочку, которую почему-то слишком внимательно разглядывал этот молодой человек (на самом деле он разглядывал её симпатичную хозяйку!), и тоже не обратила на него внимание?

«Значит, мы встретились бы где-то ещё!» — уверен Дмитрий.

За всю совместную жизнь они не припомнят ни одной серьёзной ссоры.

«Бывает порой, что кому-то что-то не нравится, — признаётся Настя. — Но мы стараемся это преодолеть, не шуметь, не находиться долго в таком состоянии».

Выручает умение закрыть глаза на какие-то вещи, понимание, что идеальных людей на свете нет, и неизменное чувство юмора, присущее обоим. Причём с появлением в семье детей это умение-понимание только выросло. Да и как иначе, когда родились сразу двое: мальчик и ещё мальчик. А значит, и детские болезни, и детские проказы, и синяки с шишками — всё в двойном количестве.

Шесть шрамов на двоих

«Пока Арсений с Андрюшей были маленькими, нас уже знали в стоматологической поликлинике, спрашивали: «Так, ну что на этот раз?» Шесть шрамов на двоих, и все на лице! — вспоминает Анастасия. — Но самый трудный год, конечно, был первый после их рождения. Помогали и муж, и родители, и всё равно спать тогда мне удавалось лишь урывками, потому что пока один спал — другой плакал, потом наоборот».

Сейчас двойняшкам уже одиннадцать, учатся в гимназии. Они абсолютно разные и внешне, и по характеру. Арсений, родившийся на минуту раньше брата, — в маму, а Андрей — в папу. Если первый может очень серьёзно сказать вечером: «Мама, меня всё время мучает мысль, что я что-то недоделал по урокам», — то второго эта мысль начинает мучать за пять минут до выхода в школу. Один — жаворонок, даже в выходные встаёт чуть свет, другой — сова. Но увлечения у ребят общие. И главные из них — футбол, хоккей, шахматы.

Любовь к макаронам по-флотски

Спорт — это в первую очередь папина заслуга. Будучи человеком спортивным, он просто не представляет, как можно жить без тренировок. Особенно пацанам. И вообще папа для Андрея с Арсением — настоящий друг. Заражает их своими интересами: то фильм, который ему нравится, они все вместе смотрят, то книжку любопытную подсунет сыновьям. Быть на одной волне с ними для него очень важно.

У мамы свой ключик к мальчишкам: походы в ТЮЗ и оперный театр, доверительные разговоры, занятия музыкой. Правда, в музыкальную школу, где уже более 20 лет она преподаёт юным пианистам (до рождения детей преподавала в институте культуры, а также успела защитить кандидатскую в Российской академии музыки им. Гнесиных), ребята не ходят: на семейном совете решили ограничиться домашним обучением. Удивительно, но к их музицированию папа относится вполне терпимо.

Более того, благодаря влиянию Анастасии Дмитрий приобщается и к спектаклям в пермской опере.

«Для меня главный критерий тут — засну или не засну, — смеётся он. — Помню, когда были с Настей в Большом на « Борисе Годунове », я еле выдержал, пока пел и полчаса что-то писал там Пимен. А на «Сказках Гофмана» в Перми — нет, и даже не хотелось спать! И «Травиата» мне тоже понравилась».

В отличие от «музыкальной, домашней девочки Насти», как с нежностью называет её муж, он — технарь и любитель путешествий. Окончил аэрокосмический факультет политеха, работает в IT-отрасли. А походы, костры, палатки — это родом из Диминого детства: занимался в археологическом кружке Дворца пионеров, всё лето проводил в полевых условиях. И сейчас мечтает приобщить к походам и сплавам своих мальчишек: пора.

«В шестом классе я впервые приготовил на костре еду человек на тридцать, — рассказывает он. — Разбудили рано утром. А ночью, как назло, ещё дождь прошёл. Надо было суметь сначала костёр разжечь, потом макароны сварить. Но ничего, справился, всё съели».

С тех пор макароны по-флотски и картошка с тушёнкой — его любимые блюда. Так что особо изощряться по части еды Насте не приходится. Пироги, признаётся она, печёт редко. А вот пицца, приготовленная сыновьями под руководством папы в выходные на даче, появляется на столе частенько.

«Для меня она самая вкусная, — улыбается Анастасия. — Не потому что мои дети и мой муж готовят. А потому что их пицца действительно вкуснее, чем в любом кафе».

Увидеть мундиаль

Желание порадовать друг друга — традиция этой семьи. Так, на одном из свиданий в самом начале романа Дима обронил, что мечтает попробовать когда-нибудь настоящую текилу. Настя запомнила: ведь вместе с родителями и младшей сестрёнкой они как раз собирались на Кипр. Сувенирную бутылочку текилы, привезённую оттуда, он лишь пригубил. И потом она ещё долго стояла в их общем доме как один из самых дорогих подарков.

А как-то накануне 8 Марта Дмитрий предложил детям, ходившим тогда в садик, подарить маме букет из трёх цветов: «Давайте, пусть каждый выберет цветок по своему вкусу!» В итоге один из ребят выбрал в магазине розу, покрашенную в голубой цвет и усыпанную блёстками, другой — ветку жёлтой хризантемы со множеством маленьких цветочков. Ну а он, зная предпочтения жены, — красную розу. Такого необычного и абсолютно эксклюзивного букета не получала, думается, ни одна женщина!

Но, пожалуй, самым желанным и бесценным подарком стали билеты на матч между командами Египта и Уругвая мундиаля в Екатеринбурге. Их вручил двойняшкам недавно, в их день рождения, дедушка. Восторгу пацанов не было предела. Еще бы: одно дело — ходить на матчи с участием «Амкара» (дед фанатеет там вместе с ними в любую погоду), другое — всем троим увидеть настоящий чемпионат мира по футболу. Жаль, что не игру российской сборной, но когда билеты на сайте раскупаются в мгновение ока — не до выбора. Зато будет возможность поболеть за Мохаммеда Салаха , нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта.

В команде «Динамо-2», где братья Чемерик тренируются с прошлой осени, Андрей тоже играет в нападении, Арсений — в защите. Есть уже первые успехи. И кто знает, может, лет через семь-восемь их тандем станет не менее известен, чем тандем братьев Березуцких.

Только не говорите, пожалуйста, что это невозможно, что такого не будет никогда. В спорте, как и в любви, слово «никогда» не работает.

И вообще, постарайтесь выбросить это словечко из своего лексикона. На свадебной фотографии Анастасия и Дмитрий запечатлены в окружении прекрасных голубей. Хотели, рассказывают, прикормить их хлебом, чтобы сразу не разлетались, да в ближайшем магазине не оказалось ни одной буханки. Продавщица недоумевала: никогда такого не было. Опять «никогда»? Ну уж нет! Бутерброды с сыром из кафетерия голуби склевали только так. И взмыли ввысь.