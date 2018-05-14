Китаец в повозке рикши повез свою девушку к морю ради свадьбы

Китаец по имени Ван уже 41 день везет свою девушку к морю, впрягшись в повозку рикши. Его подруга пообещала, что если он отвезет ее на море, она выйдет за него замуж. Об этом 14 мая сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Молодые люди живут в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. От ближайшего моря провинцию отделяет больше двух тысяч километров. За 41 день молодые люди прошли примерно половину пути и сейчас миновали провинцию Шэньси.

Как поясняет Ван, его девушка (ее имя не называется) всегда хотела увидеть море. Ван несколько лет назад пообещал, что отвезет ее к морю в повозке рикши, и вот теперь выполняет обещание. «Она обещала выйти за меня, если я отвезу ее к морю», — говорит Ван.

Большую часть пути девушка идет рядом с Ваном, разговаривает с ним или пересказывает прочитанные в газетах новости. В повозку она садится только когда устает. Также она подменяет Вана, впрягаясь в тележку, когда тот чувствует себя без сил.

"Это непростое путешествие, но мы наслаждаемся пейзажами, через которые проходим", — говорят молодые люди.

Несколько раз во время сильных дождей они останавливались в гостиницах. И хотя у молодых людей есть запасы еды с собой, они стараются пробовать местные деликатесы. Ван также периодически снимает видео, чтобы, как он выразился, «поделиться опытом».