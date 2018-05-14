Зачем мужчины снимают головные уборы в храме

Традиция, по которой мужчинам следует снимать головные уборы при входе в храм, восходит своими корнями к временам становления христианства.

Её основоположником стал апостол Павел, который, уверовав в Христа, пересмотрел взаимоотношения между мужчиной и Богом. В Ветхом Завете, ярым поборником которого Павел был до крещения, представители сильного пола в знак наличия высшей власти молились только с покрытой головой, выражая тем самым «покорность раба». Однако в новом Завете человек из раба превратился в сына Божьего, созданного по образу и подобию.

Именно поэтому в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорил: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову… Итак, муж не должен покрывать голову».

Священники

Несколько иначе обстоит дело со священнослужителями и монахами, обязанными присутствовать на богослужении или вести службу в головных уборах, которые, как и всё их облачение, имеют символическое значение. Поскольку священнослужители считаются воинами Христа, венчающие их главы скуфья или камилавка символизируют шлемы спасения, а митра олицетворяет собой терновый венец Спасителя. Однако даже они в ключевые моменты литургии в знак смирения обнажают голову.

Шапка как оружие

Альтернативная версия, свидетельствует о том, что в стародавние времена практически все мужчины были воинами и для защиты обязательно носили шлемы.

Эти выполненные из металла тяжёлые головные уборы в бою зачастую служили дополнительным вооружением, метнув которое можно было покалечить противника. А поскольку в храм запрещено входить с оружием, то мужчинам, прежде чем проникнуть внутрь, необходимо было обнажить голову.

Только ли в храме?

Однако всем хорошо известно, что мужчины снимают головные уборы не только при посещении храма, но и при входе в дом. Это обусловлено тем, что раньше в каждом жилище обязательно был так называемый красный угол, где стояли иконы.

Обычно этот угол располагался так, чтобы попавший в избу человек, в первую очередь, обращал внимание на находящиеся там образа. Так как при виде иконы принято было креститься, мужчинам приходилось обнажать голову, поскольку в шапке этого делать было нельзя.

Постепенно этот обычай вошёл в привычку и представители сильного пола стали снимать головные уборы при визите в любое общественное заведение.