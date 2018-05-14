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«Мои любимые мужики»: Мария Кожевникова показала первые спортивные успехи старших сыновей
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«Мои любимые мужики»: Мария Кожевникова показала первые спортивные успехи старших сыновей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году актриса Мария Кожевникова стала многодетной матерью — у нее родился третий сын. Мария до последнего скрывала беременность и долгое время не показывала младшего наследника. Имя малыша артистка скрывает по сей день, но недавно Кожевникова все же выложила в свой микроблог снимок мальчика, хоть поклонники и не смогли рассмотреть лицо младшего сына актрисы.
При этом старшие сыновья Марии регулярно появляются на странице ее микроблога — более того, актриса ведет отдельную страницу, которую полностью посвятила старшим отпрыскам. На днях Кожевникова поделилась радостной новостью — ее сыновья научились плавать.
Мария долгое время занималась с детьми в бассейне и теперь с радостью рассказывает о первых значительных успехах мальчиков. Также она выложила видео, на котором видно, что сыновья артистки уже неплохо держатся на воде.
«А у нас событие вселенского масштаба! Наши трехлеточка и четырехлеточка научились плавать. Прямо меня переполняют чувство счастья. Не использовали мы нарукавники, круги, уроки по плаванию, а так, по-старинке, поддержка за животик и … победа. Мои любимые мужики», — подписала видео Мария.
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Поклонники поздравили Кожевникову со столь радостным событием и выразили надежду. что ее мальчики вырастут сильными мужчинами и, возможно, станут спортсменами.
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