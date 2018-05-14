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Короли парковки. Нижегородцы припарковались на Чкаловской лестнице
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Короли парковки. Нижегородцы припарковались на Чкаловской лестнице 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Наш читатель Виктор запечатлел дорогу от дома до школы своего ребенка и поделился с редакцией снимками:
— Веду ребенка в школу, на протяжении всего пути мимо домов 36,38 по улице Народная припаркованы авто на тротуаре, и как раз утром они начинают выезжать задом.
Андрей Мазур поделился снимком автохама с Казанского шоссе.
— Вот такой водятел припарковался на остановке «Средной рынок» на стороне магазина «Пятерочка», — сообщила в редакцию Оксана Пузанова. — Мне пришлось коляску с ребенком поднимать по лестнице, так как он загородил подъём для колясок.
— Фото автохама на улице Тонкинская, 1, — сообщил Евгений Матвеев. — Перекрыл тротуар.
— Вот так паркуются настоящие профессионалы… И никак иначе в правильном месте и очень талантливо, — сообщил анонимный пользователь в соцсети. — Лоскутова 14. Просто красавчик. А вы умеете так?
— Данный автолюбитель взял привычку ставить на тропинке, да и вообще в зелёной зоне, — поделился в соцсети Алексей Мигунов. — Может наглость, а может просто глупый.
Водитель Chevrolet NIVA припарковался, как настоящий король.
— Мастер Парковки, вот так у нас паркуются во дворе, — опубликовал его снимки в соцсети Олег Кирилюк.
Ранее мы рассказывали, что нужно делать, если вы хотите выжить автохама из своего двора.
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