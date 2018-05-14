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Женщина выронила грудную дочь при попытке сделать селфи на эскалаторе (ВИДЕО)
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Женщина выронила грудную дочь при попытке сделать селфи на эскалаторе (ВИДЕО) 

В городе N 40 минут назад
Фото: В городе N
Женщина делала селфи на эскалаторе с мужем и грудной дочерью. В какой-то момент мать потеряла равновесие, и малышка упала вниз. Шокирующий инцидент произошел в одном из торговых центров в Индии, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
На кадрах отчетливо видно, как супруги сначала делают совместные семейные фотографии, а после, продолжая фотографироваться, заходят на эскалатор, чтобы подняться на следующий этаж. Внезапно маленькая девочка выскальзывает из рук женщины и падает вниз.
По данным издания, от полученных травм девочка скончалась.
Напомним, селфи на велосипеде стоило женщине жизни.
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