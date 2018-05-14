Волочковой приписывают роман с олигархом 

Роман Анастасии Волочковой и Михаила Логинова, похоже, подошел к концу. Сегодня стало известно, что танцовщица решила прекратить отношения с программистом. Инсайдеры сообщили, что мужчина сделал предложение руки и сердца и, поначалу, звезда дала свое согласие. Однако взвесив все за и против, решила отменить бракосочетание.
По словам окружения Волочковой, артистка променяла скромного программиста на состоятельного предпринимателя. Выбор в пользу нового почитателя вполне объясним: в отличие от Логинова тот может позволить дарить звезде шикарные презенты. Инсайдеры утверждают, что Анастасия решила отменить свадьбу из-за того, что Михаил не может обеспечить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла.
Что же касается нового ухажера, то он времени зря не теряет. Анастасия уже получила от него ювелирное украшение за 57 миллионов рублей. Кольцо с турмалином Параиба танцовщица в подарок приняла, но пока неясно, станет ли она продолжать роман дальше. Ведь ранее она утверждала, что деньги для нее не самое важное, главное, чтобы рядом был хороший человек, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Starhit.