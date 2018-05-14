Волочковой приписывают роман с олигархом

Роман Анастасии Волочковой и Михаила Логинова , похоже, подошел к концу. Сегодня стало известно, что танцовщица решила прекратить отношения с программистом. Инсайдеры сообщили, что мужчина сделал предложение руки и сердца и, поначалу, звезда дала свое согласие. Однако взвесив все за и против, решила отменить бракосочетание.

По словам окружения Волочковой, артистка променяла скромного программиста на состоятельного предпринимателя. Выбор в пользу нового почитателя вполне объясним: в отличие от Логинова тот может позволить дарить звезде шикарные презенты. Инсайдеры утверждают, что Анастасия решила отменить свадьбу из-за того, что Михаил не может обеспечить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла.