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Мосгорнаследие приняло реставрационные работы по уникальной Музыкальной беседке
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Мосгорнаследие приняло реставрационные работы по уникальной Музыкальной беседке 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Беседка была построена в середине прошлого века и долгое время была местом сбора творческой интеллигенции: здесь проводили музыкальные вечера. Ажурной беседку называют за ее резной узор, напоминающий тонкое кружево.
Поскольку Музыкальная беседка входит в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» все реставрационные работы велись по согласованию и под контролем Мосгорнаследия.
«В 1950-х годах специализированной мастерской озеленения института генплана Москвы под руководством Виталия Долганова был разработан проект реконструкции ЦПКиО, учитывавший основные идеи проекта архитектора Александра Власова. Главный акцент был сделан как раз на ландшафтном оформлении: центры трех озелененных площадок акцентировались постановкой ажурной Музыкальной беседки, а также круглыми клумбами. Благодаря архивным документам и скрупулезной работе реставраторов москвичи могут вновь увидеть эту удивительную беседку такой, какой она была задумана изначально», — прокомментировал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Необходимость реставрации была обусловлена тем, что за время своего существования Музыкальная беседка претерпела значительные утраты: искривилось основание, пострадали ступени, были утрачены решетчатые «арки» из дерева, а также декоративная ваза на завершении беседки.
Глава столичного ведомства рассказал о проведенных реставрационных работах: «Специалисты провели комплекс работ металлическим конструкциям беседки, полу, кровле, а также по стилобату, включая кирпичные террасы и клумбы. Важным этапом стало воссоздание деревянных ажурных решеток, поручней с балясинами, лепных элементов декора (лиры, розетка потолка) и вазы, венчающей вершину крыши беседки. Также на потолке были установлены светильники».
Сейчас обновленная ажурная беседка открыта для посетителей.
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