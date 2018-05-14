Мосгорнаследие приняло реставрационные работы по уникальной Музыкальной беседке

Беседка была построена в середине прошлого века и долгое время была местом сбора творческой интеллигенции: здесь проводили музыкальные вечера. Ажурной беседку называют за ее резной узор, напоминающий тонкое кружево.

Поскольку Музыкальная беседка входит в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» все реставрационные работы велись по согласованию и под контролем Мосгорнаследия.

«В 1950-х годах специализированной мастерской озеленения института генплана Москвы под руководством Виталия Долганова был разработан проект реконструкции ЦПКиО, учитывавший основные идеи проекта архитектора Александра Власова . Главный акцент был сделан как раз на ландшафтном оформлении: центры трех озелененных площадок акцентировались постановкой ажурной Музыкальной беседки, а также круглыми клумбами. Благодаря архивным документам и скрупулезной работе реставраторов москвичи могут вновь увидеть эту удивительную беседку такой, какой она была задумана изначально», — прокомментировал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Необходимость реставрации была обусловлена тем, что за время своего существования Музыкальная беседка претерпела значительные утраты: искривилось основание, пострадали ступени, были утрачены решетчатые «арки» из дерева, а также декоративная ваза на завершении беседки.

Глава столичного ведомства рассказал о проведенных реставрационных работах: «Специалисты провели комплекс работ металлическим конструкциям беседки, полу, кровле, а также по стилобату, включая кирпичные террасы и клумбы. Важным этапом стало воссоздание деревянных ажурных решеток, поручней с балясинами, лепных элементов декора (лиры, розетка потолка) и вазы, венчающей вершину крыши беседки. Также на потолке были установлены светильники».

Сейчас обновленная ажурная беседка открыта для посетителей.