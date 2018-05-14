Оксана Федорова рассказала, что помогает ей оставаться молодой и красивой

Как и многие другие знаменитости большую часть жизни Оксане Федоровой нужно выглядеть безупречно. И речь здесь не только о наряде, прически и макияже. Чтобы сохранить здоровье, молодость и красоту, обладательница титула «Мисс Вселенная» придерживается нескольких простых правил. Модель, телеведущая и мама двоих детей ежедневно окунается в ледяную бочку, часто ходит босиком, делает различные маски для лица, употребляет в пищу очень много имбиря, который позитивно влияет на обмен веществ и заряжает энергией, не пренебрегает дыхательной гимнастикой и йогой. Но самым главным своим секретом Оксана считает внутреннюю гармонию, обрести которую не так-то просто, но все-таки возможно.

"Красота невозможна без внутренней гармонии, — улыбается Оксана. — Это ощущение мне дает моя семья — мои дети, мой муж. Ко всему прочему, нужно найти себе увлечение по душе, хобби, которое будет дарить радость. Я обожаю танцы, уже освоила латиноамериканские, сейчас занимаюсь по стандартной программе бальных танцев", — цитирует Федорову «КП»— Иркутск.

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